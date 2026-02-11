Chine : l'IPP en baisse de 1,4% en janvier

>> La Chine a enregistré une croissance de 5% en 2025

>> En Chine, l'art religieux, un commerce en voie de disparition

La Chine a enregistré des signes d'amélioration des prix à la sortie d'usine en janvier 2026, avec une baisse continue de l'indice des prix à la production (IPP), selon des données officielles publiées mercredi 11 février. L'IPP, qui mesure les coûts des marchandises à la sortie d'usine, a baissé de 1,4% en glissement annuel en janvier, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport au mois précédent, a indiqué le Bureau d'État des statistiques (BES). Sur une base mensuelle, l'IPP a augmenté de 0,4% en janvier, soit 0,2 point de pourcentage de plus que la hausse enregistrée en décembre, selon les données du BES. L'IPP chinois a augmenté sur une base mensuelle pendant quatre mois consécutifs, a déclaré Dong Lijuan, statisticienne du BES, soulignant que les efforts visant à développer un marché national unifié avaient entraîné des hausses de prix dans les secteurs de la fabrication du ciment et de l'industrie photovoltaïque. La demande plus forte dans certains secteurs a également contribué à cette augmentation, en particulier dans les matériaux semi-conducteurs et les dispositifs de stockage externes liés à l'industrie de l'intelligence artificielle, ainsi que dans la fabrication d'articles de cérémonie et la transformation des produits agricoles à l'approche du Nouvel An chinois.

Xinhua/VNA/CVN