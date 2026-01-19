La Chine a enregistré une croissance de 5% en 2025

La Chine a enregistré l'an dernier une croissance économique de 5%, l'une des plus faibles depuis des décennies bien que conforme aux objectifs annoncés par ses dirigeants, indiquent des chiffres officiels publiés lundi 19 janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

La deuxième économie mondiale a, par ailleurs, affiché une croissance de 4,5% au quatrième trimestre de 2025.

Le chiffre est en ligne avec les attentes des experts mais il traduit un ralentissement significatif sur la fin de l'année. Les dirigeants avaient fixé un objectif de croissance d'"environ 5%" pour 2025, après une hausse de 5% en 2024.

L'économie chinoise reste confrontée à une série de défis, dont une consommation des ménages durablement atone et une crise persistante dans le secteur immobilier.

Les ventes au détail ont ainsi augmenté en décembre à leur rythme le plus lent depuis presque trois ans et la sortie des restrictions liées au COVID-19. Indicateur clé de la consommation, les ventes ont augmenté en décembre de 0,9% sur un an, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

La production industrielle a quant à elle progressé de 5,2% en décembre, soit une baisse par rapport aux 5,8% enregistrés en 2024.

APS/VNA/CVN