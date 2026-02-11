Chine : l'IPC en hausse de 0,2% en janvier

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine, principal indicateur de l'inflation, a augmenté de 0,2% en glissement annuel en janvier, selon des données officielles publiées mercredi 11 février. La croissance de l'IPC global a ralenti par rapport à la hausse de 0,8% enregistrée le mois précédent, principalement en raison d'effets de base liés au calendrier du Nouvel An chinois et d'une baisse plus marquée des prix de l'énergie, d'après les données publiées par le Bureau d'Etat des statistiques (BES). L'année dernière, la fête du Printemps est tombée en janvier, ce qui a fait monter les prix des denrées alimentaires et de certains services, créant ainsi une base de comparaison plus élevée. Malgré ce ralentissement de l'indice global, l'inflation sous-jacente a montré des signes d'amélioration en janvier. L'IPC de base, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l'énergie, a progressé de 0,8% en glissement annuel, témoignant d'une reprise continue et modérée de la demande des consommateurs. En glissement mensuel, l'IPC de base a augmenté de 0,3%, son rythme le plus rapide depuis près de six mois, selon les données.

Xinhua/VNA/CVN