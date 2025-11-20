Près de 18.600 bâtiments et terrains gérés suite à la restructuration administrative

Parmi ceux-ci, 1.059 ont été affectés au secteur de la santé ; 4.992 à l’éducation ; 1.383 aux activités culturelles et sportives ; et 9.141 à l’usage de bureaux ou de locaux pour les agences administratives et les organismes publics non commerciaux. 9.914 autres bâtiments sont encore en cours d’examen et nécessitent un suivi, a indiqué le ministère, ajoutant que les autorités locales continuent de mettre à jour les chiffres en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain.

Le directeur du Département de la gestion des biens publics du ministère des Finances, Nguyên Tân Thinh, a déclaré que l’attribution et le règlement des biens publics ont été délégués aux autorités locales. Dans le cadre de son mandat, le ministère continue de peaufiner le cadre juridique régissant la gestion et l’utilisation des biens publics, fournissant ainsi la base réglementaire nécessaire à la simplification administrative et à la restructuration organisationnelle.

Dans le cadre de son rôle d’assistance au gouvernement en matière de gestion des biens publics, le ministère des Finances a, ces dernières années, soumis des documents juridiques à l’Assemblée nationale, au gouvernement et au Premier ministre afin d’établir le cadre légal pour l’attribution et la gestion des biens publics. Il a également formulé des recommandations et des avis concernant la publication de documents d’orientation pour garantir la mise en œuvre efficace de ces tâches.

Le 11 novembre, le Premier ministre a signé une dépêche appelant à accélérer les progrès dans le réaménagement et la gestion des logements et des terrains suite à une importante restructuration administrative à tous les niveaux. Il a souligné la nécessité d’ajuster la planification et de prioriser les attributions pour la santé, l’éducation, la culture, le sport et les services publics, ainsi que de déterminer le règlement approprié des biens restants une fois ces besoins essentiels satisfaits.

Le ministère des Finances a indiqué avoir désigné des fonctionnaires spécialisés pour superviser chaque localité et déployé des équipes de travail chargées d’effectuer des inspections sur place avant, pendant et après la restructuration administrative. Dans les prochains mois, le ministère communiquera publiquement les progrès réalisés à l’échelle nationale concernant la gestion des bâtiments et terrains publics excédentaires, conformément aux instructions du Premier ministre.

