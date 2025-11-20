Intempéries à Khanh Hoa : plus de 300 officiers et soldats de la marine mobilisés

Des pluies torrentielles et les lâchers d’eau des réservoirs en amont ont provoqué de graves inondations dans le sud de la province de Khanh Hoa, submergeant des quartiers entiers et contraignant les habitants à lancer des appels à l’aide.

Alors que les eaux menaçaient les habitations et que des vies étaient en danger, le commandement de la région navale 4 et l’Académie navale, à la demande des autorités locales, ont déployé mercredi 19 novembre en fin de journée plus de 300 officiers et soldats, ainsi que du matériel de sauvetage, des véhicules et des fournitures d’urgence.

Des troupes ont été dépêchées en urgence dans les zones les plus touchées, notamment la commune de Suoi Hiêp, le quartier de Tây Nha Trang, les communes de Cam Lâm et Cam Hiêp, et la région de Suôi Dâu. En collaboration avec les autorités locales, elles ont évacué et mis en sécurité les habitants de leurs maisons inondées.

Au cours d’une opération nocturne, les officiers de la région navale 4 ont atteint le hameau isolé de Cuu Loi 3, dans la commune de Cam Lâm, à 3h00 le 20 novembre, et ont secouru neuf personnes piégées. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusqu’aux premières heures du jour, les troupes s’efforçant de sauver le plus de personnes possible.

Jeudi matin 20 novembre, la station hydrométéorologique provinciale a averti que des pluies intenses persisteraient jusqu’aux premières heures du 21 novembre, faisant encore monter le niveau des rivières et menaçant de battre des records historiques d’inondations à plusieurs endroits.

Outre les inondations généralisées, des crues soudaines et des glissements de terrain menacent désormais chaque cours d’eau et chaque pente.

Les inondations généralisées qui s’étendent de Gia Lai à Khanh Hoa ont interrompu le trafic ferroviaire, contraignant la compagnie à annuler de nombreux services jeudi 20 novembre. Parmi les trains concernés figurent les lignes SE5 et SE7 au départ de Hanoï, la SE21 au départ de Dà Nang, la SE4 au départ de Hô Chi Minh-Ville, la SE2 sur la ligne Dà Nang - Hanoï, ainsi que les SE8, SE6 et SE22.

La compagnie a indiqué que des modifications des horaires des autres trains seraient annoncées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et locales.

Suite à une note urgente du ministère de la Construction datée du 17 novembre, l’Autorité des chemins de fer du Vietnam a ordonné à la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, aux sociétés par actions ferroviaires et aux entreprises de signalisation de mobiliser toutes les ressources disponibles pour un rétablissement rapide et la limitation des dégâts, la sécurité des infrastructures et la continuité du trafic étant les priorités absolues.

