Le Vietnam va déployer le biocarburant E10 à l’échelle nationale en juin prochain

Le Vietnam commencera la distribution nationale du biocarburant E10 à partir de juin 2026, conformément à une nouvelle circulaire publiée par le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

En vertu de la circulaire N°50/2025/TT-BCT, toute l’essence sans plomb vendue sur le marché intérieur devra être convertie en E10 à compter du 1er juin 2026. Le carburant E5 RON92 actuel, qui contient 5% d’éthanol, restera disponible jusqu’à la fin 2030.

Les biocarburants sont des carburants de substitution obtenus à partir de la biomasse (matière première d’origine végétale, animale ou issue de déchets). Ils sont généralement incorporés dans les carburants d’origine fossile. Au Vietnam, selon le règlement technique QCVN 01:2022/BKHCN, le carburant E10 est un mélange composé de 90 à 91% d’essence fossile et de 9 à 10% d’éthanol d’origine biologique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué qu’il pourrait ajuster les proportions de mélange et introduire de nouveaux carburants si nécessaire afin de garantir la sécurité énergétique, de soutenir les objectifs environnementaux et de protéger les intérêts des consommateurs. Il a également précisé que l’utilisation des mélanges de biodiesel B5 et B10 reste facultative pour les véhicules diesel.

Lors du récent atelier international intitulé "Développer les biocarburants à l’ère du numérique : priorités clés pour un avenir énergétique durable au Vietnam", le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que les biocarburants, et notamment l’E10, constituent un outil stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, accroître la valeur ajoutée du secteur agricole et accélérer la transition énergétique du pays.

Le responsable a affirmé que le Vietnam met en place le cadre juridique, les infrastructures techniques et les capacités de production nécessaires pour garantir l’adoption de l’E10 à l’échelle nationale d’ici 2026.

Auparavant, l’E10 a été lancé à titre expérimental par les deux principaux distributeurs de carburant du pays, Petrolimex et PVOil, à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hai Phong, depuis le 1er août 2025.

