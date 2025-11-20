Lâm Dông : situation d’urgence au col Mimosa

Les autorités de la province de Lâm Dông ont émis le 20 novembre, la Décision N°2220, déclarant officiellement une situation d’urgence liée aux catastrophes naturelles pour les tronçons gravement affectés de la Route nationale 20, principalement au col Mimosa, porte d’entrée de la ville de Dà Lat, centre administratif de la province.

Cette décision fait suite au col Prenn, une autre route stratégique menant à Dà Lat, qui a subi d’importants glissements de terrain et a été fermée le 17 novembre.

Selon le rapport, dans la nuit du 19 novembre, le tronçon Km226+600 - Km226+800 du col Mimosa (côté droit) a connu de nouveaux glissements de talus et d’assise de route, sur une longueur d’environ 70 m et une profondeur de 40 m, détruisant totalement la chaussée et le talus. Par ailleurs, le tronçon Km249+932 - Km249+968 (côté gauche) a été touché par un glissement de talus de 36 m de long et 6 m de profondeur, accompagné d’un affaissement de la route de 30 cm, avec un risque d’extension.

Les fortes pluies continues du 15 au 19 novembre ont aggravé la situation et accru le risque de nouveaux glissements sur plusieurs sections de la Route nationale 20.

Face à cette situation, le comité populaire provincial a ordonné aux agences compétentes de prendre des mesures d’urgence pour assurer la sécurité des transports et limiter les pertes humaines et matérielles. Les zones dangereuses ont été signalées par des panneaux d’alerte, et l’accès est strictement interdit aux personnes non autorisées. Les habitants des zones à risque ont été évacués vers des lieux sûrs, avec une surveillance 24h/24 pour suivre l’évolution des glissements et des dommages aux infrastructures. Parallèlement, la circulation a été réorganisée, garantissant la sécurité des véhicules empruntant des routes alternatives.

Le Service de la construction de Lâm Dông est chargé de diriger les unités pour maintenir les avertissements, surveiller l’état des points de glissement, coordonner la circulation et évaluer les causes afin de proposer des solutions immédiates pour rétablir la circulation. La commune de Xuân Hương - Dà Lat a pour mission de coordonner l’évacuation des habitants vivant au pied des collines et dans les zones à forte pente, tout en assurant une présence permanente pour empêcher tout retour avant que la sécurité ne soit garantie. Les forces de police, militaires et de défense civile participent à la régulation de la circulation et aux opérations de secours et de protection.

Sur le terrain, les journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information ont constaté qu’un tronçon d’environ 50 à 70 m au Km226+700 s’était complètement effondré, créant un ravin d’environ 20 m de profondeur, entraînant plusieurs grands pins. Un conduit d’évacuation d’un mètre de diamètre traverse la route, et toute la chaussée au point d’effondrement a disparu dans le fossé du talus.

Actuellement, les deux portes d’entrée au sud de Dà Lat - col Prenn et col Mimosa - sont toutes deux en situation d’urgence. Les autorités ont mis en place des itinéraires de contournement via les cols Sacom et Tà Nung pour les véhicules venant du sud.

Concernant la météo, le nord de la province de Lâm Dông a vu la fin des pluies, mais le ciel reste couvert. Par ailleurs, la centrale hydroélectrique de Đại Ninh a annoncé une augmentation du débit de 1.950 m³/s à 2.200 m³/s jusqu’à 10h00 le 20 novembre, afin de réguler et réduire les crues en aval.

La déclaration de situation d’urgence au col Mimosa reflète la réactivité des autorités de Lâm Dông dans la prévention des catastrophes naturelles, la protection de la vie et des biens des habitants. Les mesures de circulation, de surveillance et de signalisation 24h/24 permettent de réduire les risques d’accidents et de maintenir la sécurité des routes.

Les autorités continueront de suivre l’évolution des conditions météorologiques et des infrastructures, tout en coordonnant les actions de réparation et de restauration pour rétablir la circulation normale dans les plus brefs délais.

VNA/CVN