Les rituels et jeux de tir à la corde fêtent leur 10e anniversaire

Dans le cadre du Festival Thang Long - Hanoï 2025 tenu du 1 er au 16 novembre dans la capitale, le Service municipal de la culture et des sports, en collaboration avec le quartier de Long Biên et l’Association du patrimoine culturel du Vietnam, organisera des événements célébrant le 10ᵉ anniversaire de l’inscription du rituel et du jeu de tir à la corde sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

À cette occasion, le colloque international sur le sujet "Une décennie de préservation et de valorisation des rituels et jeux de tir à la corde" est prévu samedi 15 novembre au siège du Comité du Parti du quartier de Long Biên.

Le colloque constituera un forum d’échanges académiques et culturels réunissant plus de 250 délégués venus du Vietnam et de l’étranger dont la République de Corée et le Cambodge. L’événement accueillera également des représentants d’organisations internationales, des ambassades du Cambodge, de la République de Corée et des Philippines, ainsi que des instituts de recherche et des universités. Sans compter des responsables, chercheurs, experts, ainsi que des représentants des communautés pratiquant les rituels et jeux de tir à la corde issus de villes et provinces : Hanoï, Bac Ninh, Lào Cai, Phú Tho, Ninh Binh, etc.

Photo : Thông Thiên/CVN

Ce colloque offrira une occasion de faire le bilan de dix années de sauvegarde, et de réaffirmer la responsabilité commune dans la préservation de ce patrimoine multinational. Il permet aussi aux communautés vietnamiennes détentrices du patrimoine de partager leurs expériences, d’identifier les défis et de proposer des orientations pour intégrer ces pratiques dans la vie contemporaine - depuis la perpétuation des rituels dans les temples et sanctuaires jusqu’à leur inclusion dans l’éducation, le tourisme et les échanges culturels.

Lors du colloque, un spectacle de danse du tambour et de danse du lion sera présenté par un groupe d’artistes de l’Université Sehan (République de Corée).

Une cérémonie de lancement du Réseau communautaire du patrimoine du tir à la corde du Vietnam est également attendue.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Phuong/CVN