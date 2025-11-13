Nguyên Ngoc Kiêu Duy concourt pour Miss International 2025

Nguyên Ngoc Kiêu Duy, Miss National Vietnam 2024, s’est envolée pour le Japon afin de participer au concours de beauté Miss International 2025, qui se déroulera du 14 au 27 novembre.

Photo : CTV/CVN

Elle a apporté plus de 100 kg de bagages à la compétition internationale, dont 30 tenues de créateurs renommés, ainsi que des cadeaux vietnamiens pour ses amis étrangers.

Nguyên Ngoc Kiêu Duy présentera son costume baptisé intitulée "Cuu Long ân vân" (Neuf dragons dansant dans les nuages) lors du concours de costumes nationaux, faisant ainsi découvrir l’art mural vietnamien à un public international.

Le costume s’inspire de la fresque du plafond de la salle principale de la pagode Diêu Dê, datant du règne du roi Khai Dinh (1916-1925), à Huê.

Créé par Nguyên Song Huy, le "Cuu Long ân vân" représente neuf dragons parmi les nuages, symbolisant puissance et prospérité. Ce costume a remporté le premier prix du concours de costumes nationaux de Miss Vietnam 2024.

Pour l’épreuve de talent, la belle vietnamienne interprétera la chanson "Proud of You" en y intégrant des éléments de danse avec éventails de soie.

Le concours concours annuel de beauté réunira environ 82 candidates qui parcourront le Japon et participeront à des événements caritatifs, des échanges culturels et diverses épreuves annexes.

Nguyên Ngoc Kiêu Duy, âgée de 22 ans, mensurations parfaites de 88-63-90 cm, 1,69 m, a remporté le titre de Miss National Vietnam 2024. Elle a auparavant été couronnée Miss Tây Dô Beauty 2023 et Miss FPT Cân Tho.

La représentante du Vietnam s’apprête à succéder à Huynh Thi Thanh Thuy, qui a été sacrée Miss International 2024, une première historique pour le Vietnam dans ce prestigieux concours de beauté.

Avant la 63e édition du concours, Missosology, un magazine en ligne spécialisé dans les concours de beauté, a classé Nguyên Ngoc Kiêu Duy 5e parmi les favorites, aux côtés du Myanmar, de la République tchèque, de l’Angola et du Mexique, qui complètent le top 5.

Créé en 1960, Miss International est l’un des quatre concours de beauté internationaux les plus prestigieux, aux côtés de Miss Monde, Miss Univers et Miss Terre.

La grande finale de cette édition aura lieu le 27 novembre au Japon.

VNA/CVN