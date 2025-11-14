Le Vietnam en pleine mutation à travers l’objectif de Catherine Karnow

Célèbre pour ses reportages photo réalisés pour le magazine National Geographic dans de nombreux pays au cours des trois dernières décennies, la photographe Catherine Karnow offre un regard intime et profond sur le Vietnam, vu à travers le prisme d’une initiée.

Le Festival international de photographie Photo Hanoi ‘25 présente une exposition spéciale intitulée "Vietnam - Un pays en mutation 1990-2015" avec les œuvres de la photographe Catherine Karnow.

Cet événement, qui se tient à l’occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre américano-vietnamienne et du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, propose une chronologie visuelle et émotionnelle de l’extraordinaire transformation du Vietnam entre 1990 et 2015.

Un pays en pleine transition

Catherine Karnow est venue au Vietnam pour la première fois en 1990, marquant le début d’un voyage déterminant. Depuis lors, elle y est revenue continuellement pour documenter le pays en images.

Ses œuvres témoignent de la période d’ouverture au début des années 1990, des années du Dôi moi (Renouveau) avec ses réformes et sa libéralisation économique, de l’héritage de la guerre à travers les histoires d’enfants américano-vietnamiens et des victimes de l’Agent Orange, ainsi que de l’émergence d’un "Nouveau Vietnam" dynamique, confiant et intégré.

Chaque période est marquée de son empreinte propre, observée avec l’œil aiguisé et la sensibilité artistique d’une artiste imprégnée de l’atmosphère caractéristique de chaque instant.

Le reportage photographique de Catherine Karnow comprend également des portraits rares de figures historiques importantes du Vietnam : Pham Xuân Ân, le légendaire agent double des services de renseignement ; Diêp Minh Châu, le sculpteur personnel du président Hô Chi Minh, ainsi que les derniers proches encore en vie de l’empereur Bao Dai.

Elle a eu l’occasion de rencontrer le général Vo Nguyên Giap en privé lors de son voyage à Diên Biên Phu en 1994 et de prendre les photos de ses funérailles en 2013, conférant une profondeur historique unique à ses œuvres.

"Vietnam - Un pays en mutation 1990-2015" ne dépeint pas seulement une nation en pleine transformation, mais raconte aussi l’histoire de la relation de plus en plus profonde entre la photographe et ce pays devenu extrêmement cher à son cœur.

Derrière chaque cliché se cachent des histoires d’amitié et de liens prédestinés, ce que les Vietnamiens appellent la "encontre du destin".

Une rétrospective en 2015 à l’Art Vietnam Gallery à Hanoï avait déjà illustré pour la première fois l’intégralité de ce parcours.

Dix ans plus tard, cette exposition élargie, présentée dans le cadre de Photo Hanoi ‘25, reliera l’ensemble iconique des œuvres de Catherine Karnow, jetant un pont entre les souvenirs préservés et les dialogues contemporains, pour le public national, la diaspora et la communauté internationale.

Une relation profonde avec le Vietnam

Née et élevée à Hong Kong (Chine) et résidant actuellement à San Francisco (États-Unis), Catherine Karnow est une photographe internationale dont les travaux ont été publiés dans des magazines de premier plan tels que National Geographic, Smithsonian, GEO (France et Allemagne), National Geographic Traveler et de nombreuses autres publications.

L’un des projets phares de sa carrière est la documentation en images du Vietnam sur plus de 30 ans. Cette passion a été initialement suscitée par son père, le célèbre journaliste Stanley Karnow, auteur du livre et du documentaire primé aux Emmy Awards, "Vietnam : A History".

Cependant, Catherine Karnow a su bâtir une relation indépendante et profonde avec le Vietnam, intrinsèquement liée à l’histoire tragique et à l’avenir prometteur du pays.

Depuis son premier voyage en 1990, elle a façonné un héritage photographique à la fois personnel et d’une grande profondeur historique.

Son projet à long terme sur les familles touchées par l’agent orange a mené au film primé A Terrible Legacy, contribuant à engendrer des changements positifs pour les victimes.

Parallèlement à sa carrière de photojournaliste, Catherine Karnow est une formatrice passionnée, animant des ateliers intensifs en Italie, en Roumanie, au Vietnam, au Cambodge, en Inde, etc., aidant ses étudiants à rencontrer des personnes et à accéder à des lieux rarement ouverts aux étrangers.

Sa méthode d’enseignement allie discipline, plaisir, connectivité et découverte, s’adressant à tous les niveaux, des photographes professionnels à ceux qui prennent des clichés avec leur téléphone.

Elle confie : "Le Vietnam m’est apparu à travers de petits moments - des gestes pleins de sollicitude et de résilience qui ont façonné ma façon de voir le monde. Au fil des années, cet attachement n’a fait que se renforcer".

L’exposition, qui se tiendra du 21 novembre au 5 décembre, ainsi que les activités dirigées par Catherine Karnow (dont deux présentations de photographie, un atelier photo et des consultations individuelles) auront lieu au 45, rue Trang Tiên, dans le quartier de Hoàn Kiêm, à Hanoï.

