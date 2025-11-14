L’épave d’un navire antique à Hôi An fait le tour de la presse mondiale

De nombreux médias internationaux de renom, tels que CNN, CBS News, le Times of India et l’AFP, ont simultanément couvert l’échouement d’un navire vieux de plusieurs siècles sur une plage de Hôi An, dans la ville de Dà Nang, après le passage d’une tempête au Vietnam.

>> Une épave enfouie à Hôi An révèle des secrets sur l'histoire navale du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon CBS News, une filiale de la chaîne de télévision et de radio américaine CBS, l’épave a été mise au jour suite à une forte érosion côtière provoquée par le typhon Kalmaegi, offrant une occasion rare de récupérer ce qui, selon les experts, pourrait apporter des informations inestimables sur l’histoire maritime régionale.

Bien que les experts n’aient pas encore daté l’épave, mais les premièrs éléments suggèrent que le navire a été construit entre le XIVe et le XVIe siècle, à l’époque où Hôi An, dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, était un centre commercial régional florissant pour la soie, la céramique et les épices.

Par ailleurs, le Times of India a révélé qu’initialement découvert en 2023 au large de la côte de Hôi An, ce navire d’au moins 17,4 m de long, dont la coque en bois a survécu presque intacte à des centaines d’années de mer agitée, a été à nouveau submergé avant que les autorités ne puissent le récupérer.

L’Agence France-Presse (AFP) a rapporté les propos de Pham Phu Ngoc, directeur adjoint du Centre de préservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An, selon lesquels le centre se prépare à demander une autorisation de fouilles d’urgence.

Le responsable a également indiqué à l’AFP que cette découverte souligne le rôle historique de Hôi An dans le commerce régional et que de nombreuses parties du navire retrouvées cette fois-ci pourraient apporter de nouvelles informations sur son origine et son utilisation.

En 2024, une équipe d’experts du Centre de préservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An, de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et du Musée de Quang Nam a inspecté l’épave. Outre une estimation approximative de son âge, ils ont découvert qu’il avait été construit avec du "bois durable et très résistant" et renforcé avec des matériaux imperméables pour sceller ses joints.

Les experts ont souligné que l’épave risque de se détériorer gravement si des mesures de conservation ne sont pas prises immédiatement, compte tenu de la forte érosion côtière et de l’exposition fréquente du navire à des conditions météorologiques difficiles.

L’épave restait clairement visible le 10 novembre, et de nombreuses personnes s’étaient rassemblées sur la plage pour admirer son impressionnante structure.

VNA/CVN