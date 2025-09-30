Le Vietnam et l'Égypte renforcent leur coopération intégrale et substantielle

L'ambassade du Vietnam en Égypte a organisé le 29 septembre une cérémonie solennelle au Caire pour célébrer le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong a rappelé l'importance historique de la Fête de l'Indépendance, soulignant les 80 années de lutte du Vietnam pour l'indépendance et la construction nationale, ainsi que ses réalisations remarquables après près de quatre décennies de Renouveau et d'intégration internationale. Il a affirmé que le Vietnam avait surmonté d'innombrables défis pour devenir une nation unifiée et indépendante, jouissant d'une position et d'un prestige croissants sur la scène mondiale.

Abordant les relations bilatérales, l'ambassadeur Nguyên Nam Duong a souligné l'amitié de longue date et le grand potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Égypte. Il a mis en avant le développement notable de ces relations, notamment suite à la visite d'État du président Luong Cuong en Égypte en août 2025. Cette visite a abouti à une Déclaration conjointe, élevant les relations bilatérales au rang de partenariat intégral, consolidant ainsi la confiance politique et approfondissant la coopération de manière intégrale et substantielle. L'ambassadeur s'est montré confiant quant à la poursuite du développement vigoureux de cette coopération.

De son côté, l'ambassadeur Amr Hamza, sous-secrétaire du ministre égyptien des Affaires étrangères, a félicité le Vietnam pour sa Fête de l'Indépendance et a affirmé le développement positif des relations entre les deux nations ces dernières années. Il a particulièrement insisté sur l'année 2025, marquant la visite du président Luong Cuong au Caire et l'élévation des relations Vietnam-Égypte au rang de partenariat intégral, reflétant l'immense potentiel de collaboration.

L'ambassadeur Amr Hamza a affirmé la détermination des deux pays à booste leur coopération économique, commerciale et d'investissement, visant un objectif d'échanges commerciaux bilatéraux d'un milliard de dollars par an à court terme. Il a également souligné l'intention du Vietnam et de l'Égypte d'élargir leur partenariat aux secteurs du tourisme, de la culture et de l'éducation. Sur le plan régional, l'Égypte souhaite intensifier ses relations avec l'ASEAN et ses membres, notamment avec le Vietnam en tant que membre clé de l'organisation.

