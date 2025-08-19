À Hanoï, les peintures laquées célèbrent le Printemps de l’indépendance

Une exposition de peintures laquées grand format sur le thème "Printemps de l’indépendance" a ouvert ses portes mardi après-midi du 18 août au Musée Hô Chi Minh, à Hanoï, en l’honneur du 80 e anniversaire de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Inauguré par le membre du Politburo et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et de la mobilisation de masse du Parti, Nguyên Trong Nghia, l’exposition présente 17 peintures laquées grand format du jeune peintre Chu Nhât Quang.

Les œuvres reproduisent de manière vivante des étapes historiques, des victoires glorieuses de la nation et des images uniques du bien-aimé Président Hô Chi Minh, et sont présentées pour la première fois au public, a déclaré le directeur du Musée Hô Chi Minh, Vu Manh Hà.

Le plus grand œuvre mesure 7,2 m de long et 2,4 m de haut, et est peint à deux faces, sur l’une le président lisant la Déclaration d’Indépendance le 2 septembre 1945, et sur l’autre face les habitants célébrant en liesse le jour de l’indépendance et de la liberté.

"Avec un style combinant des matériaux de laque traditionnels et une pensée créative contemporaine, les œuvres expriment des valeurs esthétiques uniques et nouvelles; démontrent l’esprit d’innovation et de créativité, combinant des matériaux traditionnels et de l’art contemporain ; apportent une nouvelle profondeur esthétique, tout en honorant l’aspiration à l’indépendance, à la liberté et à la paix du peuple vietnamien", a souligné le responsable.

Chu Nhât Quang a nourri l’idée, lors de ses études à l’étranger, de peindre des scènes historiques, de la résistance anti-française à la guerre anti-américaine. Retourné au Vietnam en 2019, il s’est mis à dessiner, à rechercher et à rassembler des documents, et a consacré près de sept ans de travail à ces œuvres.

"Je souhaite que chaque détail soit fidèle à l’histoire, des images filmées aux peintures, en passant par les photos, jusqu’à l’histoire racontée. Outre l’aspect historique, je me concentre également sur l’harmonie de l’art pictural", a partagé le peintre.

VNA/CVN