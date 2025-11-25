Inondations : la Russie et le Sri Lanka expriment leur solidarité avec le Vietnam

Le président russe Vladimir Poutine a adressé le 24 novembre, des messages de condoléances au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, ainsi qu’au président Luong Cuong, à la suite des lourds dégâts causés par les récentes inondations dans le Centre du Vietnam.

Dans ses messages, Vladimir Poutine a souligné la gravité de la situation dans plusieurs provinces centrales, exprimant "ses condoléances les plus sincères pour les conséquences tragiques des inondations". Il a transmis sa sympathie et son soutien aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement à toutes les personnes touchées par la catastrophe. Selon la presse russe, environ 70 ressortissants russes se trouvaient dans la province de Khánh Hòa au moment des intempéries.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, Vijith Herath, a également exprimé sa profonde tristesse face aux lourdes pertes humaines et matérielles provoquées par les inondations au Vietnam. Dans un message publié sur le réseau social X, il a adressé "ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, aux blessés et à toutes les personnes affectées", affirmant que "le Sri Lanka se tient aux côtés du peuple vietnamien et espère un retour rapide à la normale".

Ces condoléances reflètent l’esprit de solidarité internationale envers le Vietnam en cette période particulièrement éprouvante, alors que les provinces du Centre continuent de faire face aux conséquences des pluies torrentielles et aux dégâts matériels considérables.

