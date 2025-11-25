Plus de 15.000 colis d'aide acheminés par rail vers le Centre-méridional

Plus de 15.000 colis de secours ont été acheminés vers les provinces du Centre méridional par voie ferroviaire entre le 10 octobre et le 24 novembre, a annoncé la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR).

Photo : VNA/CVN

Selon la VNR, 15.334 colis contenant des biens de première nécessité ont été transportés jusqu’aux gares les plus proches des localités sinistrées afin de faciliter la réception et la distribution des marchandises par les populations locales.

Les convois sont partis de grandes gares du Sud - notamment Saïgon et Song Thân - ainsi que de gares du Nord, comme Hanoï et Giap Bat. Ils transportaient des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements, des fournitures scolaires et d’autres produits essentiels destinés aux populations sinistrées.

La VNR a recommandé aux organisations, entreprises et particuliers de transmettre leurs aides via les Comités populaires, les Comités du Front de la Patrie ou les antennes de la Croix-Rouge des villes et provinces, plutôt que d’affréter des poids lourds parcourant de longues distances dans un contexte climatique instable.

L’entreprise poursuit par ailleurs son programme de transport gratuit des aides humanitaires à destination des provinces lourdement affectées.

Parallèlement, en réponse à l’appel national à la solidarité envers les populations du Centre touchées par les tempêtes et inondations, plus de 6,5 milliards de dôngs ont été collectés auprès des fonctionnaires, des agents, des travailleurs du secteur de l’agriculture et de l’environnement.

VNA/CVN