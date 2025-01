Cân Tho s’engage à créer de conditions favorables pour les investisseurs japonais

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, reste aux côtés et crée des conditions favorables pour les entreprises japonaises désireuses d’investir et de développer des projets sur place, a déclaré lundi 20 janvier le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Duong Tân Hiên.

Travaillant avec des représentants de l’ambassade du Japon au Vietnam et des entreprises japonaises, le responsable a plaidé pour une coopération accrue entre Cân Tho et l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) pour attirer davantage d’entreprises japonaises à Cân Tho.

Photo : VNA/CVN

Cân Tho a étroitement coordonné avec les entreprises comme Aeon Mall Vietnam et Marubeni Corporation pour résoudre les problèmes relevant de l’autorité de la ville.

Pour les procédures liées aux ministères et aux agences centrales, elle a également travaillé avec les parties concernées pour accélérer le lancement du centre commercial Aeon Mall à Cân Tho, a-t-il fait savoir.

Duong Tân Hiên a ajouté que des efforts continus sont déployés pour résoudre les difficultés liées à la construction du projet de centrale électrique d’Ô Môn mis en œuvre par Marubeni Corporation.

L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a déclaré avoir constaté à son arrivée à Cân Tho le développement rapide de la ville et les efforts déployés par l’administration locale pour soutenir les entreprises étrangères.

Il a espéré que les responsables de Cân Tho continueraient à améliorer son environnement des affaires, permettant aux entreprises étrangères d’accroître leurs investissements dans la ville et de contribuer au développement local.

Matsumoto Nobuyuki, représentant en chef du bureau de JETRO à Hô Chi Minh-Ville et vice-président de l’Association des entreprises japonaises à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que JETRO était toujours prêt à soutenir Cân Tho et de présenter ses avantages aux entreprises japonaises.

Cân Tho abrite désormais 80 projets d’investissements directs étrangers (IDE) de plus de 2,2 milliards de dollars, dont huit projets japonais d’une valeur totale de près de 1,35 milliard de dollars qui opèrent dans des secteurs tels que la fabrication et la transformation, les technologies de l’information et la production d’électricité.

La ville considère le Japon comme un partenaire fiable et important. Pour promouvoir la coopération avec le Japon, elle a établi des bureaux Japan Desk à Cân Tho ainsi qu’à Tokyo et Osaka au Japon pour résoudre les difficultés rencontrées par les investisseurs japonais à Cân Tho et pour fournir des informations sur son environnement des affaires, ainsi que sur ses priorités d’investissement.

La ville a également réservé une zone de 30 ha pour établir le parc industriel d’amitié Vietnam - Japon.

VNA/CVN