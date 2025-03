Accélération de la construction de l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 18 mars une réunion en ligne entre la Permanence du gouvernement et les ministères, les branches et des localités pour éliminer les difficultés et les obstacles et promouvoir le projet de l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang.

Photo : VNA/CVN

L'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang aura une longueur totale de 188,2 km, traversant quatre villes et provinces et nécessitant un investissement total préliminaire de 44.691 milliards de dôngs. Le projet se compose de quatre projets composants gérés par les Comités populaires de quatre villes et provinces. Les travaux ont débuté en juin 2023 et vont achever en 2026. L’autoroute sera mise en service en 2027.

Prenant la parole lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’en 2025, le pays s'efforçait d'achever environ 1 200 km d'autoroutes pour atteindre l'objectif de 3.000 km d'autoroutes d'ici la fin du mandat.

Il a reconnu et félicité les ministères, les branches, en particulier les localités, pour leurs efforts visant à éliminer les difficultés et les obstacles pour achever la libération de terrain, contribuant à accélérer ce projet de l'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang. Cependant, le projet est toujours en retard.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a donc demandé aux provinces du delta du Mékong, en particulier aux villes et provinces d'An Giang, Hâu Giang, Soc Trang et Cân Tho, de faire preuve de responsabilité, de mobiliser l'ensemble du système politique et les forces pour achever l’autoroute.

Il a demandé aux autorités locales, aux investisseurs et aux entrepreneurs de trouver des solutions pour accélérer l’avancement du projet pour un achèvement en juin 2026. Il a ordonné de régler les difficultés en termes de libération du terrain, de matériaux de construction, de ressources humaines, d’équipements et de machines.

Pham Minh Chinh a donné pour instruction d’organiser des mouvements d’émulation, d'augmenter le contrôle et la surveillance et aussi d'accorder des récompenses opportunes.

VNA/CVN