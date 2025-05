Cân Tho mise sur ses produits touristiques typiques

Cân Tho ambitionne de faire du tourisme un secteur économique clé d’ici 2025. Cette ville du Delta du Mékong se concentre sur le développement des circuits fluviaux et ruraux, ainsi que des voyages MICE (réunions, conférences, événements et expositions).

>> Visite guidée des attractions incontournables de Cân Tho

>> Cân Tho et Sapa parmi le Top 10 des destinations asiatiques idéales en automne

>> Cân Tho, une métropole en plein essor pour l’avenir

>> 50 ans après la libération : Cân Tho connaît des changements positifs

Photo : VNA/CVN

Avec son réseau dense d’arroyos, ses vergers luxuriants et son riche patrimoine culturel, Cân Tho possède tous les atouts pour devenir une destination touristique majeure du Delta du Mékong. Entre traditions séculaires et nouvelles stratégies de développement, la ville mise sur son identité fluviale et rurale pour attirer les voyageurs en quête d’authenticité et d’expériences uniques.

Des sites incontournables

Le marché flottant de Cai Rang et les vergers le long de la rivière de Cân Tho et des sites d’écotourisme dans les arrondissements de Binh Thuy et de Thôt Nôt constituent des destinations majeures dans la stratégie de développement du tourisme fluvial de la ville.

En visitant le marché de Cai Rang par exemple, on peut trouver toutes sortes de produits locaux, notamment des fruits frais. Chaque jour, de 06h00 à 08h00, des centaines de jonques se côtoient. Il est très agréable d’observer la vie de ces commerçants vivant sur leurs bateaux, perpétuant ainsi une tradition vieille de plusieurs générations.

Parmi les sites d’écotourisme phares, les îlots de Côn Son (arrondissement de Binh Thuy) et de Tân Lôc (arrondissement de Thôt Nôt) attirent de nombreux visiteurs. À Côn Son, ces derniers peuvent explorer les vergers, observer les élevages les de poissons rares du Mékong et déguster les spécialités culinaires traditionnelles de la région. Ces dernières années, l’îlot propose une visite inédite : la découverte d’une mini-galerie d’espèces de poissons typiques du Mékong, installée sur le radeau du pêcheur Bay Bon. L’espace d’exposition fournit aux visiteurs des informations, disponibles en vietnamien et en anglais, sur une trentaine d’espèces caractéristiques de ce fleuve, sélectionnés selon trois critères : la rareté, l’urgence de conservation et leur valeur économique. La moitié d’entre eux est représentée en modèles 3D.

Lê Ngoc Hâu, une touriste venue de la province de Binh Phuoc (Sud), partage son enthousiasme : “Découvrir Côn Son est une expérience fascinante. Ce site est un Delta du Mékong miniature. En y venant, je peux m’immerger dans la culture et le mode de vie des locaux. C’est vraiment magnifique !”

Outre les circuits fluviaux, la ville mise également sur le tourisme agricole en milieu urbain pour enrichir son offre et prolonger le séjour des visiteurs. De nombreux établissements spécialisés dans ce domaine ont vu le jour et attirent de nombreux visiteurs. Parmi lesquels figurent Can Tho Farm, Xà No Farm, le village horticole de Bà Bô (arrondissement de Binh Thuy), Bao Gia Trang Viên (arrondissement de Cai Rang).

L’un des districts où ce type de tourisme s’est fortement développé est celui de Phong Diên, qui compte près de 9.000 ha de vergers. On y trouve 65 destinations, dont plus de 30 sont des vergers et des zones d’écotourisme, principalement situés dans les communes de My Khanh, Nhon Ai et Nhon Nghia.

Photo : VNA/CVN

Pham Van Hoàng, propriétaire d’un verger dans le hameau de My Nhon, commune de My Khanh, présente son exploitation : “Mon verger, d’environ 1,5 ha, se spécialise dans les fruits typiques du Delta du Mékong. Je collabore avec mes voisins afin de garantir que les arbres produisent des fruits toute l’année pour accueillir les touristes. En plus de découvrir les vergers, les visiteurs peuvent aussi s’essayer à la cueillette des fruits, à la pêche, à la confection de gâteaux traditionnels ou encore savourer la cuisine rurale locale”.

Les voyages d’affaires en ligne de mire

Avec plus de 600 établissements d’hébergement, dont plusieurs hôtels cinq étoiles, un accès facile par transport fluvial et routier, ainsi qu’un réseau développé de centres commerciaux, Cân Tho dispose d’un fort potentiel pour développer le tourisme MICE, une forme de voyages d’affaires dans laquelle des organisations, associations ou entreprises organisent des événements professionnels pour un public spécifique. Toutefois, en raison de limites en matière de ressources humaines et du manque d’infrastructures comme des centres de congrès, la ville n’exploite pas suffisamment ce segment, pourtant destiné à une clientèle à fort pouvoir d’achat et exigeant des prestations de haute qualité.

“Pour que le tourisme MICE atteigne son plein potentiel, la ville doit non seulement investir dans les infrastructures, mais aussi mettre en place des formations de personnel spécialisé dans l’organisation d’événements, la gestion hôtelière et le service client. Ces formations devraient inclure des modules sur la promotion de la culture régionale”, suggère Nguyên Khanh Tùng, directeur de l’Institut économique de Cân Tho.

Photo : CTV/CVN

La Résolution N°10, adoptée le 29 décembre 2021 par le Comité du Parti de Cân Tho, fixe pour objectif de faire du tourisme un secteur économique clé d’ici 2025, de diversifier son offre avec des produits compétitifs et de haute qualité, tout en consolidant sa place parmi les destinations les plus attractives du pays et de la région.

LINH THAO/CVN