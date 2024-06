Camps d’été, nouvelles expériences

Ces dernières années, les familles vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à envoyer leurs bambins en colonies de vacances durant l’été. Une occasion rêvée pour les enfants de changer d’air, après une année scolaire de dur labeur.

De nos jours, les modèles de camps d’été ne manquent pas. Il existe des colos à caractère professionnel telles que le semestre militaire, de police, de pompiers, profitant d’installations disponibles et d’activités spécifiques de ces métiers.

Il y a aussi des camps sportifs, culturels ou linguistiques. Particulièrement, les retraites de méditation au monastère offrent des expériences spirituelles aux plus jeunes.

Les activités estivales des enfants vietnamiens sont devenues plus nombreuses et plus diversifiées. Une tendance encouragée par les éducateurs, notamment à l’ère numérique où les “iPad kids“ restent le plus souvent scotchés à leurs écrans.

La Dr. en éducation Nguyên Thuy Anh, présidente du club “Ðoc sách cùng con“ (Lisez des livres avec votre enfant), indique qu’en plus d’accumuler des connaissances, les enfants ont besoin d’aller dans de nouveaux espaces et d’essayer d’autres activités - y compris des travaux manuels comme arracher les mauvaises herbes, cultiver des légumes, élever des poules... La vie en collectivité active leur dynamisme et leur créativité pour s’adapter à de nouveaux environnements, permettant de trouver de nouveaux repères.

Vivre en collectivité

Photo : Ecocamp/CVN

Le fils de Hà Linh, dans l’arrondissement de Long Biên, à Hanoï, est un peu timide à l’école, où on lui confie rarement un rôle de leader. Mais lors d’un camp d’été, avec de nouveaux amis, le garçon a animé un jeu avec des capacités étonnantes.

Joindre l’utile à l’agréable

On peut dire que les leçons ne proviennent pas uniquement des conclusions tirées par les adultes et les enseignants. Elles viennent progressivement aux enfants à partir d’expériences concrètes. Et le séjour de vacances leur en offre l’opportunité.

L’été approche et avec lui la question annuelle pour de nombreux parents : quelle colo choisir pour les enfants ?

En effet, le choix d’une colonie de vacances mérite une attention particulière. Aujourd’hui, pendant l’été, de nombreuses écoles proposent des activités sous forme de camps en semi-internat. Il s’agit d’un environnement sécurisé et familier pour les enfants et d’un choix permettant aux parents d’éviter le casse-tête : que faire des enfants cet été ?

Au dire d’experts, pour que les longs séjours d’été soient de véritables vacances contribuant à recharger les batteries et donnant aux plus jeunes de nouvelles perspectives sur la vie, les parents doivent prendre le temps de dialoguer avec leurs enfants, visiter des camps et réfléchir soigneusement à toutes les options disponibles.

Les colonies de vacances ne devraient être qu’un nouveau terrain de jeu leur permettant d’avoir l’opportunité d’expérimenter, de travailler en groupe et de s’entraîner à gérer les situations, et non un lieu de pression physique ou psychologique.

En réalité, de nombreux parents souhaitent trouver un camp proposant un cadre rigoureux. C’est ainsi que des enfants habitués à vivre confortablement sont “lâchés” dans un environnement sans climatisation, sans eau chaude, avec de l’entraînement physique et du travail... Nombreux sont ceux qui peuvent le surmonter, et certains subissant même un stress psychologique.

Photo : VNA/CVN

L’écrivaine Trân Thi Truong, après avoir témoigné d’une colonie de vacances pour enfants, est émue de partager que les appareils intelligents créent deux extrêmes, hyperconnectés mais rompant de nombreuses relations sociales et familiales. Elle estime que les camps d’été doivent être considérés comme une opportunité pour les plus jeunes d’observer le monde, de vivre des expériences et d’accroître leurs liens sociaux.

Ainsi, il est nécessaire de construire un modèle de colonie de vacances comme un nouvel espace joyeux et attrayant pour que les enfants aient la possibilité d’expérimenter, de s’immerger dans la vie en collectivité et d’explorer leurs capacités personnelles.

Le programme de séjour de vacances devrait toujours avoir la participation d’éducateurs ou de psychologues scolaires, pour équilibrer l’entraînement physique et mental, entre apprentissage, travail et jeu.

Nguyên Tâm - Diêu Thúy/CVN