Pour mieux être à l’écoute des enfants

À l’ère du 4.0, le lien entre les générations est de plus en plus fragile. En effet, de nos jours, les gens communiquent via les réseaux sociaux et leurs appareils électroniques plutôt que face à face.

Après une longue période d’isolement due au COVID-19, de nombreux adolescents ont perdu le contrôle de leurs émotions, ont des difficultés à se concentrer, s’ennuient facilement et souffrent de troubles divers. Même en l’absence de problèmes de santé physique, on constate de plus en plus d’instabilité mentale chez les adolescents.

Le guitariste Trân Tuân An, qui enseigne actuellement aux États-Unis, a partagé que ses élèves rencontraient plusieurs souffrances psychologiques après la pandémie. Ainsi, avant d’enseigner la musique aux enfants, il commence par les aider à surmonter cet obstacle.

Ces réflexions sont partagées par la Dr. Nguyên Thuy Anh, présidente du club “Ðoc sách cùng con” (Lisez des livres avec votre enfant), créé en 2010, et fondatrice et gestionnaire du modèle de camps d’été EcoCamp depuis 2014.

Elle estime qu’au cours des activités de lecture et d’échange ainsi que dans les camps de loisirs estivaux, être à l’écoute des enfants pour pouvoir comprendre et partager leurs problèmes psychologiques devrait être la priorité. C’est la première volonté du camp d’été EcoCamp qui constitue également une occasion pour les parents d’observer leurs enfants pour mieux les aider.

Chaque séjour de dix jours consécutifs en colonie de vacances, dans un espace chaleureux, physiquement et mentalement sécurisé, permet à la fondatrice et aux animateurs d’EcoCamp de constater les difficultés rencontrées par les enfants et de les rassurer.

“Lors de ces séjours, les problèmes de l’enfant sont perceptibles dès les tout premiers jours de rencontre. Certains sont courants, souvent rencontrés dans la vie, mais d’autres nécessitent d’intervenir”, a-t-elle souligné.

Un espace éducatif naturel

Au camp d’été, les groupes rassemblent des enfants de tous âges afin d’encourager les petits à apprendre des plus âgés et d’apprendre aux plus âgés à respecter et prendre soin des plus petits. Il est donc un espace éducatif naturel avec une communication ouverte, permettant aux enfants de découvrir le plaisir de partager, de s’amuser et de se soutenir.

Nguyên Thuy Anh est affectueusement renommée “Capitaine d’EcoCamp” par les enfants. Ce qui lui tient le plus à cœur est de créer des liens avec eux à travers la colonie de vacances, les veillées propices aux confidences et les soirées pyjama à l’occasion desquelles les adolescents ont l’autorisation de se coucher tard et de profiter du bruit des vagues au son des guitares ; la boîte aux lettres “Faites confiance à la capitaine” et l’activité “la capitaine vous invite à goûter du thé”... Toutes ces manifestations envoient un message convivial aux campeurs qui se sentent ainsi écoutés.

Au cours des séances de dégustation du thé, les enfants sont encouragés à dire ce qu’ils n’aiment pas chez les adultes, ce qu’ils veulent et attendent du monde, ce qui les rend tristes ou fiers… “L’espace est un facteur important pour se sentir écouté et compris”, a affirmé Nguyên Thuy Anh. C’est pourquoi la prochaine colonie de vacances devrait se dérouler dans un nouvel espace, adapté aux enfants. L’occasion pour eux de se découvrir en se détachant des conditionnements de leur environnement familier. Aussi beau que soit l’environnement, il y aura toujours des barrières qui empêcheront les enfants d’explorer leur potentiel le plus librement possible. Ainsi, dès lors qu’ils arrivent dans un nouvel endroit neutre, les enfants semblent plus à même de se sentir libres et de montrer leur singularité.

EcoCamp propose de la danse pour libérer l’énergie et du chant collectif pour ressentir et transmettre des émotions positives. D’après les observations des éducateurs, en apprenant à danser et chanter en rythme, les enfants se détendent et gagnent en tolérance et en capacité d’adaptation.

Par ailleurs, le camp d’été orga-nise également des conférences pour que les jeunes puissent exprimer leurs points de vue sans compromis sur de nombreux sujets, de la socio-économie à l’environnement, en passant par l’éducation, l’égalité des sexes...

En voyant les enfants s’associer les uns aux autres pour organiser ces conférences, la fondatrice Nguyên Thuy Anh confie qu’elle est heureuse de les voir échanger, s’exprimer et grandir sous ses yeux.

C’est là tout le sens de ces camps d’été !

Hà An - Diêu Thúy/CVN