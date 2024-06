Làng Hao Huc, un camp d’été excitant pour les enfants

>> Camps d’été, nouvelles expériences

>> Pour mieux être à l’écoute des enfants

Photo : CTV/CVN

L’équipe du Làng Hao Huc exploite trois sites différents dans les provinces de Thai Nguyên, Hòa Bình (Nord) et Bà Ria-Vung Tàu (Sud), sur le thème “Làng quê yêu dâu” (Village bien-aimé). Chaque emplacement propose des activités uniques offrant des expériences riches aux campeurs.

Le camp d’été s’inspire du village traditionnel du Nord avec des maisons à toit de chaume, des étangs à poissons, des repas champêtres et des jeux pour les enfants de la campagne.

“Le Village excitant a sa propre forêt dédiée à l’apprentissage et à l’expérience : des arbres fruitiers, des légumes, des plantes médicinales, des animaux, des insectes et des reptiles. C’est vraiment une zone rurale vaste mais fermée et privée qui nous permet d’assurer la sécurité des enfants”, a déclaré Minh Trang, co-fondatrice du village.

“Nous utilisons des répulsifs biologiques contre les moustiques et l’engrais est constitué de compost et de fumier collectés auprès des éleveurs locaux. Le détergent et le liquide vaisselle sont eux aussi biologiques”, a-t-elle expliqué.

Photo : CTV/CVN

De plus, l’application des normes d’exploitation américaines permet au village de contrôler les risques et de ne pas trop affecter la nature. Le programme peut être ajusté de manière flexible pour s’adapter à chaque public et à chaque saison.

En participant au camp d’été 2024, les campeurs peuvent découvrir une variété d’activités dans six domaines principaux : éducation à la nature, compétences de survie, culture-histoire, art-artisanat, compétences de vie et sports.

Toutes les activités sont basées sur la culture traditionnelle, combinée à des anecdotes, des récits historiques et des jeux folkloriques, adaptés à chaque âge et à la durée de chaque programme.

Activités ludiques

Pour les enfants de 5 à 8 ans, le séjour de trois jours et deux nuits intitulé “Nay mâm” (Germination) ou de cinq jours et quatre nuits “Kho bau dân gian” (Trésor folklorique) sont adaptés à leur capacités physiques et psychologiques. Chaque jour, les enfants se familiarisent avec la nature et les plantes, observent des animaux qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de rencontrer en ville, et mettent en pratique des techniques de survie de base comme allumer un feu, monter une tente, cuire du riz ou encore se repérer en forêt.

Photo : CTV/CVN

Mme Hang, de Hanoï, a raconté que sa fille de 6 ans parlait encore du camp d’été une semaine après son retour. À table, elle évoquait les liserons d’eau bouillis du village, précisant que ses fruits étaient plus sucrés qu’à la maison et que les jeux étaient amusants.

Ce que les enfants préfèrent, c’est l’expérience “Dâu ân tai làng” (Empreinte au village), où ils peuvent choisir des cailloux dans le ruisseau, puis y écrire des messages. Ces objets sont conservés au village afin qu’ils puissent revoir les souvenirs de leur enfance lorsqu’ils auront l’occasion d’y revenir dans l’avenir.

Pour les enfants âgés de 8 à 13 ans, le voyage “Hâu duê Thanh Giong” (Descendants du Saint Gióng) de huit jours et sept nuits est une expérience très intéressante. En plus d’être formés aux arts martiaux, les enfants apprennent également des techniques de survie et le stand up paddle (SUP).

Plus spécifiquement, le Làng Hao Huc organise également un séjour spécial pour les parents et grands-parents qui veulent voyager avec leurs enfants et petits-enfants.

Ce programme, intitulé “Làng cua bô me“ (Village des parents), dure trois jours et deux nuits. C’est l’occasion pour eux de retourner en enfance et de partager ces expériences avec leurs enfants et petits-enfants.

Les trois Làng Hao Huc Làng Hao Huc de Hoà Binh dans le hameau de Côc, commune de Vinh Dông, district de Kim Bôi, province de Hoà Binh (Nord). Làng Hao Huc de Thái Nguyên dans le 7e hameau, commune de Phuc Tân, ville de Phô Yên, province de Thai Nguyên (Nord). Làng Hao Huc de Suôi Rao-Vung Tàu dans le village de Xuân Tho, commune de Xuân Son, district de Châu Duc, province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).

Thao Nguyên/CVN