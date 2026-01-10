Cái Mép Hạ dynamise Hô Chi Minh-Ville

La Résolution 260/2025/QH modifiant et complétant la Résolution 98, récemment adoptée par l'Assemblée nationale début décembre, constitue une "impulsion" importante, ouvrant la voie à Hô Chi Minh-Ville dans sa stratégie de recherche de nouveaux moteurs de croissance.

Il s'agit du cadre juridique essentiel pour que la mégapole du Sud puisse accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ, attirer des investisseurs stratégiques et stimuler la croissance de la "super-métropole" ainsi que de toute la Région économique clé du Sud.

Selon la planification, la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ s'étend sur plus de 3.764 ha dans le quartier de Tân Phước (Hô Chi Minh-Ville) et représente un modèle de "super-port maritime" intégrant de multiples fonctions allant du transport, de la logistique, à l'industrie de haute technologie et aux services financiers.

Le projet est divisé en trois zones fonctionnelles principales comprenant huit sous-zones adjacentes. La première zone fonctionnelle, dédiée aux infrastructures de transport (ports maritimes, ports fluviaux intérieurs et gare ferroviaire), couvre plus de 1.735 ha, divisés en 5 sous-zones, notamment : la zone portuaire de conteneurs existante, le quai de conteneurs de Cái Mép Hạ, le quai de conteneurs en aval de Cái Mép Hạ, la gare de Cái Mép Hạ sur la ligne ferroviaire Biên Hòa - Vung Tàu, et les quais fluviaux intérieurs.

La deuxième zone fonctionnelle, destinée aux entrepôts logistiques et à l'industrie, s'étend sur plus de 1.178 ha avec deux sous-zones : la zone sud du parc industriel de Cái Mép et le Centre logistique de Cái Mép Hạ.

La troisième zone fonctionnelle, réservée à l'industrie de haute technologie, à l'urbanisme et aux services, couvre plus de 850 ha, dont plus de 703 ha sont planifiés pour les fonctions de la zone et 147,37 ha pour la zone de réserve verte et les crédits carbone forestiers.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, estime qu'avec le Centre financier international, la Zone de libre-échange représente des tâches nouvelles et difficiles, mais deviendra un nouveau moteur de croissance pour la Ville en attirant des investissements et en générant des recettes.

Actuellement, le projet de Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ est mis en œuvre avec détermination par Hô Chi Minh-Ville. Le quartier de Tân Phước a pris l'initiative d'aller de l'avant dans la gestion de l'état actuel des lieux pour être prêt à accélérer la mise en œuvre du projet.

président du Comité populaire du quartier de Tân Phước, à Hô Chi Minh-Ville, Huỳnh Trung Son, a déclaré que la localité a procédé à l'examen du fonds foncier et a renforcé le contrôle de l'utilisation des terres, des sols et des zones aquatiques dans cette région afin de garantir une base de données suffisante pour le processus de mise en œuvre, tout en surveillant l'utilisation légale des terres par les résidents du quartier.

"Nous avons organisé des conférences avec les entreprises du quartier pour informer, partager et saisir cette opportunité. Cela aide les entreprises à être proactives, à s'adapter et à revoir elles-mêmes les conditions et les critères pour opérer dans cette zone de libre-échange. Cette préparation aide également les entreprises à être prêtes à s'intégrer dans l'écosystème de la Zone de Libre-Échange de Cái Mép Hạ", a souligné M. Trung Son.

Selon M. Trung Son, la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ compte actuellement quatre ports maritimes et quatre ports fluviaux intérieurs opérationnels. Sur la base du projet soumis au Conseil populaire de la ville pour examen, la localité a activement étudié les politiques internes du projet, en particulier les préparatifs en matière de ressources humaines pour le déploiement.

"Pour garantir les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ, en plus des ressources humaines locales, la question de la formation du personnel doit également être prise en compte. Nous recommandons aux établissements d'enseignement de collaborer à la recherche de programmes de formation liés aux groupes de métiers et aux tâches de cette zone de libre-échange", a ajouté M. Trung Son.

Attirer les investisseurs stratégiques

Le point d'attraction majeur pour les investisseurs réside dans les 36 politiques spécifiques proposées dans le projet de Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ. Parmi elles, 19 sont de nouvelles propositions exceptionnelles, comprenant des réglementations "sans précédent" telles que : l'autorisation d'utiliser l'anglais dans les transactions, l'application d'un véritable mécanisme de "guichet unique", des incitations au crédit d'investissement remboursable et des visas de longue durée pour le personnel de haut niveau.

Selon le Service municipal de l'industrie et du commerce, ce groupe de politiques, bien qu'il ne soit pas inclus dans la réglementation actuelle, est essentiel pour créer un cadre juridique compétitif face aux zones de libre-échange de nouvelle génération dans la région et dans le monde. Ces politiques ont toutes fait l'objet d'une recherche prudente et approfondie afin de créer l'environnement juridique le plus favorable possible, d'attirer les investisseurs de premier plan mondiaux et d'utiliser le régime appliqué à la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ comme un "levier" pour former de nouveaux piliers économiques dynamiques, aidant le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans l'économie mondiale avec une position plus élevée et plus forte.

Du point de vue des experts, la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ est considérée comme la "solution" aux goulots d'étranglement actuels en matière de procédures administratives et d'infrastructures à Hô Chi Minh-Ville. Le Dr. Trân Quang Thang, directeur de l'Institut d'économie et de gestion de Hô Chi Minh-Ville, estime que la mise en œuvre d'une gestion basée sur le modèle de "guichet unique" aidera les entreprises à minimiser les coûts d'accès au foncier et à accélérer l'approbation des projets. Cela permettra également à Hô Chi Minh-Ville de rivaliser directement avec les grands centres commerciaux et financiers de la région tels que Singapour ou Kuala Lumpur.

Pour que le projet soit mis en œuvre, devienne rapidement réalité et attire des investisseurs stratégiques à Hô Chi Minh-Ville, le Dr. Đỗ Thiên Anh Tuấn, expert en économie et finance, insiste sur quatre piliers : la planification méticuleuse des sous-zones fonctionnelles pour qu'elles correspondent aux besoins réels des investisseurs ; l'investissement dans des infrastructures synchrones, l'État jouant un rôle prépondérant dans la fourniture de «biens publics» (infrastructures partagées) pour atteindre un double objectif, à savoir donner un élan au modèle de zone de libre-échange et stimuler le décaissement des investissements publics pour atteindre une croissance à deux chiffres ; le développement de ressources humaines de haute qualité et l'achèvement du cadre juridique local.

"Nous devons rapidement concrétiser les droits que le gouvernement central a délégués et décentralisés à la ville afin de créer un cadre juridique pour les investisseurs stratégiques intéressés par la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ. Ce sont les tâches prioritaires que Hô Chi Minh-Ville doit entreprendre immédiatement pour que le projet devienne rapidement réalité", a souligné le Dr. Dô Thiên Anh Tuấn.

En outre, selon le Dr. Dô Thiên Anh Tuấn, le mécanisme spécifique de la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ permet l'application de la technologie numérique depuis l'octroi des licences jusqu'à la supervision des opérations. Cela transformera l'endroit en un quartier urbain portuaire moderne, intégrant des infrastructures de transport multimodales, de la mer à la route en passant par le ciel via l'aéroport international de Long Thành, créant une "porte" logistique pour la Région économique clé du Sud.

"Il est certain que l'infrastructure et sa connexion doivent être la question centrale, l'épine dorsale non seulement pour la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ, mais aussi pour l'aéroport international de Long Thành, créant un effet de liaison régionale. Il s'agit de l'infrastructure matérielle, tandis que l'infrastructure immatérielle est constituée par le cadre institutionnel ouvert par la Résolution 98 modifiée, les politiques d'incitation, d'avantages sociaux et d'encouragement pour attirer les investisseurs, les experts et les scientifiques", a analysé le Dr. Dô Thiên Anh Tuấn.

Bien que le volume de travail à venir soit considérable et les défis nombreux, la préparation minutieuse, du niveau de la Ville à celui des localités, témoigne d'une grande détermination politique. La réalisation rapide de la Zone de libre-échange de Cái Mép Hạ sera la "preuve" de l'esprit d'"oser penser, oser faire", affirmant la capacité de gestion moderne du Vietnam sur la carte économique mondiale.

Texte et photos : Quang Châu/CVN