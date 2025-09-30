Cai Mep conserve sa 7e place parmi les ports à conteneurs les plus performants au monde

Le port de Cai Mep conserve sa 7 e place parmi les 403 terminaux à conteneurs et pôles portuaires les plus performants au monde, selon l’Indice de performance des ports à conteneurs (CPPI) 2020-2024, récemment publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence.

Le port international situé à l’embouchure des rivières Thi Vai et Cai Mep, à Hô Chi Minh-Ville, a surpassé plusieurs hubs renommés tels que Hong Kong (Chine), Yokohama (Japon) et Tanjung Pelepas (Malaisie).

Le port de Hai Phong a également réalisé une progression impressionnante, gagnant 40 places pour entrer dans le top 30 mondial et figurer parmi les ports enregistrant les plus fortes progressions. Les ports de Saigon, Cat Lai, Dà Nang, Quy Nhon et Chu Lai figurent également dans le classement.

Le CPPI 2025 offre une analyse comparative complète de 403 ports à conteneurs dans le monde, qui repose sur un solide ensemble de données rendant compte de plus de 175.000 escales de navires et 247 millions de mouvements de conteneurs. Le rapport met l’accent sur le temps total passé au port, considéré comme un indicateur clé de l’efficacité des opérations, ce qui est essentiel pour évaluer la résilience et la fiabilité du commerce mondial.

La nouvelle édition du rapport CPPI propose pour la première fois une analyse des tendances sur plusieurs années, qui permet de mieux comprendre l’évolution de chaque port depuis 2020. Cette innovation fournit des informations précieuses pour évaluer dans quelle mesure le niveau de performance des ports s’est amélioré, détérioré ou est resté stable.

Le rapport souligne que le fonctionnement ininterrompu des grues (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) et leur utilisation optimale, ainsi que la mise en place de plateformes numériques intégrant les autorités douanières et les partenaires logistiques peuvent générer des gains tangibles sur le plan de la compétitivité et de la résilience.

"Le CPPI sert d’outil de diagnostic en permettant aux parties prenantes d’identifier des inefficacités structurelles et de développer des stratégies pour améliorer les opérations portuaires", déclare Turloch Mooney, responsable de l’information et de l’analyse portuaires chez S&P Global Market Intelligence. "Et, face à la complexité croissante de l’environnement mondial du transport maritime, il est essentiel de comprendre et d’améliorer les performances portuaires pour la croissance économique et la compétitivité."

Le CPPI révèle que les ports d’Asie de l’Est se sont renforcés en 2024 et se situent en tête du nouveau classement mondial. Ceux d’Asie du Sud ont également connu une reprise remarquable au cours de l’année écoulée, tandis que les ports d’Amérique du Nord et d’Europe ont fait preuve de résilience, avec des notes proches de celles obtenues en 2023.

Les plus grands ports du monde situés dans des pays à revenu élevé ne sont pas les seuls à afficher des améliorations. Plusieurs ports de pays en développement ont ainsi vu leurs notes et classements progresser entre 2020 et 2024, dont notamment Dakar (Sénégal), Jawarharlal Nehru (Inde), Mersin (Türkiye), Port-Saïd (Égypte) et Posorja (Équateur).

Auparavant, trois ports maritimes vietnamiens - Hô-Chi-Minh-Ville, Haï Phong et Cai Mep - figuraient également parmi les 100 ports à conteneurs les plus actifs au monde en 2025, selon la Lloyd’s List britannique. Leur capacité combinée a dépassé 23,2 millions d’EVP en 2024, plaçant le Vietnam au sixième rang mondial pour la manutention de conteneurs.

