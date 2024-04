Cai Mep figure parmi les 30 premiers ports conteneurisés du monde

Malgré le maintien de niveaux de débit constants par rapport aux années précédentes, le port de Cai Mep a atteint l'année dernière près de 5,6 millions d'EVP, dépassant des ports comme Savannah aux États-Unis et Manille aux Philippines.

Cette ascension a propulsé le port de Cai Mep deux positions plus haut, lui assurant ainsi la 30e place parmi les plus grands ports à conteneurs du monde.

Les cinq plus grands ports sont restés relativement stables, Shanghai (Chine), Singapour et Ningbo-Zhoushan (Chine) conservant les trois premières places. Qingdao et Shenzhen (toutes deux en Chine) ont échangé leurs positions aux 4e et 5e places. Il convient de noter que six des dix plus grands ports mondiaux sont situés en Chine, Guangzhou et Tianjin se classant respectivement 6e et 8e.

Avec un débit total de près de 8,4 millions d'EVP, le port de Cat Lai à Hô Chi Minh-Ville a grimpé d'une place, passant de la 21e à la 20e place, conservant ainsi sa position de plus grand port à conteneurs du Vietnam. En Asie du Sud-Est, le port de Cat Lai se classe 5e derrière Singapour, Port Kelang, Tanjung Pelepas (tous en Malaisie) et Laem Chabang (Thaïlande).

Ainsi, en 2023, le Vietnam comptait deux ports à conteneurs parmi les 30 premiers au monde.

Compte tenu de la diversification continue des chaînes d'approvisionnement et de la production, associée aux investissements dans les infrastructures des ports maritimes du Vietnam, tels que le projet du port de Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville, les ports à conteneurs de Cai Mep Ha et Cai Mep Trung et le centre logistique de Cai Mep Ha, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, les ports maritimes du Vietnam sont prêts à maintenir leur position parmi les 30 premiers au monde dans le futur.

CPV/VNA/CVN