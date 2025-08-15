Solidarité : 117 milliards de dôngs mobilisés pour soutenir le peuple cubain

La campagne de collecte de fonds en faveur du peuple cubain placée sous le thème "65 ans d'amitié Vietnam - Cuba" et lancée par la Croix-Rouge du Vietnam, a remporté un vif succès, recueillant en seulement trente heures plus de 117 milliards de dôngs (environ 4,45 millions de dollars) pour soutenir le peuple cubain.

>> Vers un nouvel élan de coopération parlementaire et économique

>> Le Vietnam et Cuba signent un accord dans le secteur judiciaire

>> Campagne nationale de dons pour soutenir le peuple cubain

Ce montant, provenant de près de 590 000 contributions, dépasse largement l'objectif initial fixé à 65 milliards de dôngs.

Selon Nguyên Hai Anh, vice-président et secrétaire général de la Croix-Rouge du Vietnam, cette mobilisation illustre la solidarité, l'amitié spéciale, fidèle et indéfectible du peuple vietnamien envers le peuple cubain frère. Il a souligné que ce soutien précieux contribuera à aider Cuba à surmonter ses difficultés actuelles, à stabiliser la vie quotidienne de sa population et à poursuivre son développement. Au-delà de leur valeur matérielle, ces dons renforcent "le symbole immortel de la solidarité Vietnam-Cuba en toutes circonstances".

Organisée dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam-Cuba et à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1960 - 2025), cette initiative de 65 jours se déroule du 13 août, date marquant le 99e anniversaire de la naissance du leader Fidel Castro, jusqu'au 16 octobre. Les fonds collectés serviront à l'achat de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, ainsi qu'au soutien de projets humanitaires durables à Cuba.

VNA/CVN