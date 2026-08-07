Nouvelle physionomie de Phu Quôc avec le complexe de l'APEC 2027

Après plus d'un an de travaux, le Centre de conférences de l'APEC et la Salle de spectacle polyvalente de Phu Quôc prennent nettement forme. La toiture ondulée inspirée des vagues marines ainsi que les imposants volumes architecturaux façonnent un nouveau visage pour le site.

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La Zone économique spéciale de Phu Quôc, située dans la province d'An Giang (Sud), entre dans une phase d'accélération visant à parachever ses infrastructures, se tenant prête à se hisser à la hauteur de l'APEC 2027, une tâche politique et diplomatique d'une importance stratégique majeure pour la nation.

La province compte actuellement 21 projets en cours de réalisation sur l'île de Phu Quôc, représentant un investissement total de plus de 137.138 milliards de dôngs. Ce montant comprend 20.166 milliards de dôngs d'investissements publics soutenus par le budget central, ainsi que 116.972 milliards de dôngs issus de partenariats public-privé (PPP) et d'investissements privés.

Le complexe d'infrastructures au service de l'APEC 2027

Le complexe d'infrastructures au service de l'APEC 2027 est érigé sur une superficie de plus de 16 ha au sein de la zone de remblai maritime de Bãi Đất Đỏ (Sol rouge) de la zone spéciale de Phu Quôc, province d'An Giang (Sud). Ce projet d'envergure comprend un Centre de conférences et d'expositions, une Salle de spectacle polyvalente ainsi que le Parc APEC.

En ce début du mois d'août 2026, la structure principale des deux ouvrages phares est pratiquement achevée. Le chantier passe rapidement à l'assemblage de la toiture, au revêtement extérieur, aux réseaux électromécaniques et à la finition des espaces fonctionnels, avec pour objectif une mise en service du complexe courant 2027.

Autrefois vaste chantier en plein aménagement, le complexe au service de l'APEC 2027 révèle désormais toute sa stature en bord de mer à Phu Quôc. Les deux éléments majeurs - le Centre de conférences APEC et la Salle de spectacle polyvalente -, accompagnés du réseau de voies de service et des ouvrages annexes, font l'objet d'un parachèvement intensif.

L'élément architectural emblématique du Centre de conférences APEC réside dans sa toiture composée de 13 couches ondulées de manière symétrique, s'inspirant des vagues de Phu Quôc. Les structures en acier et les éléments de bardage métallique sont posés en continu, façonnant pas à pas la signature architecturale distinctive de l'ouvrage.

Vu de la mer, le revêtement métallique recouvre déjà la majeure partie de l'imposante charpente métallique. Le chantier est sectorisé en plusieurs fronts d'attaque afin d'accélérer la pose du toit et des façades avant d'entamer la phase de finition intérieure.

La zone S3 - le Centre de conférences APEC - affiche une avancée particulièrement remarquable au sein du complexe. La structure en béton armé est achevée à environ 98%, la charpente métallique atteint près de 93%, tandis que les travaux de maçonnerie et d'enduit enregistrent environ 58% de réalisation.

Alors que le gros œuvre touche à sa fin, les équipes déploient simultanément les travaux de couverture, de façade, d'électricité-moteur ainsi que l'aménagement des espaces réservés aux conférences et expositions.

Les travaux s'accélèrent pour s'achever en mars 2027

Sur le chantier, le rythme d'exécution demeure soutenu malgré la saison des pluies. Une multitude de grues et d'équipements spécialisés fonctionnent à plein régime autour des grands blocs principaux pour assurer le montage de la structure métallique, la pose de la toiture et le levage des matériaux.

Les travaux de façade devraient être essentiellement terminés avant le 30 octobre 2026, créant des conditions favorables au déploiement coordonné du second œuvre et des équipements intérieurs.

Non loin du Centre de conférences, la Salle de spectacle polyvalente - aussi appelée Théâtre APEC - a réalisé environ 97% de sa structure en béton armé. L'édifice de forme circulaire laisse désormais deviner clairement l'ampleur de la scène, de l'auditorium et des espaces annexes.

La phase suivante se concentrera sur la maçonnerie, l'électricité, l'acoustique, l'éclairage, la scénographie et les systèmes d'équipements spécialisés.

Vus du ciel, le Centre de conférences à la toiture ondulée et la Salle de spectacle polyvalente circulaire forment un ensemble architectural continu. Implantés à proximité immédiate du littoral, ces ouvrages s'articulent avec les aménagements paysagers et les zones fonctionnelles dédiées à la Semaine des dirigeants de l'APEC 2027.

La Salle de spectacle polyvalente est conçue avec une capacité de plus de 4.030 places assises. Autour du bâtiment, les zones techniques, le parvis et les infrastructures de raccordement sont déployés simultanément.

La présence de ce volume circulaire apporte une touche architecturale singulière tout en offrant un espace supplémentaire d'envergure pour l'organisation de spectacles artistiques et d'événements majeurs.

Le Centre de conférences APEC développe une vaste surface de plancher comprenant quatre étages, un sous-sol ainsi qu'un ensemble d'espaces de réunion, d'exposition et de services annexes. L'élément phare est sa grande salle de bal (ballroom) d'environ 11.050 m², dotée d'une structure longue portée sans poteau de 81 m, capable d'accueillir des événements d'une très grande capacité.

Les deux ouvrages majeurs se fixent pour objectif de finaliser l'aménagement intérieur d'ici le 30 mars 2027. L'ensemble des projets destinés à l'APEC à Phu Quôc devraient être achevés avant la tenue de la Semaine des dirigeants de l'APEC 2027.

Texte et photos : Linh Thao - Huy Hai/CVN