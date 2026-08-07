Cà Mau intensifie la lutte contre la pêche INN en vue de la levée du "carton jaune"

La province de Cà Mau (Sud) a lancé une campagne de grande ampleur contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), mobilisant l’ensemble du système politique autour de huit groupes de mesures prioritaires.

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Photo : Chanh Da/VNA/CVN

L’objectif est d’empêcher toute nouvelle violation des eaux étrangères par les navires de pêche et de mettre fin aux pratiques de pêche destructrices, contribuant ainsi aux efforts visant à obtenir la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne.

Les autorités ont souligné que la gestion de la pêche et la protection des ressources halieutiques avaient enregistré des progrès notables. La province compte 5.156 navires de pêche enregistrés, représentant une puissance totale de plus de 801.000 kW. Tous les navires soumis à l’obligation sont désormais équipés d’un système de surveillance par satellite (VMS), qui fonctionne en permanence. La numérisation des données relatives à la gestion de la flotte est quasiment achevée.

Cà Mau figure parmi les premières localités vietnamiennes à avoir déployé le système électronique de traçabilité des produits de la mer (eCDT), garantissant une traçabilité transparente et fiable, depuis les mouvements d'entrée et de sortie des navires jusqu'au débarquement des fruits de mer dans les ports de pêche désignés.

Depuis le début de l’année, 100% des mouvements de navires dans les ports de pêche désignés ont été contrôlés, avec 13.544 entrées et sorties enregistrées.

Quelque 83.757 tonnes de produits halieutiques ont transité par les ports, tandis que 138 certificats d’origine ont été délivrés pour 1.245 tonnes de matières premières. Aucun navire de Cà Mau n’a été signalé comme ayant commis une infraction dans les eaux étrangères.

Pour obtenir ces résultats, la province de Cà Mau a accéléré la numérisation des dossiers des navires de pêche, renforcé la sensibilisation aux exigences de traçabilité et aux normes du marché européen, tout en déployant efficacement les systèmes électroniques eCDT et eLogbook. La coordination étroite entre les gardes-frontières, les autorités des pêches et les gestionnaires des ports a permis de contrôler l'ensemble des navires de pêche et de répondre rapidement aux recommandations de la Commission européenne.

Les autorités provinciales ont également demandé l’application de sanctions strictes contre les actes de fraude, notamment le démontage ou l’utilisation illégale des équipements VMS, ainsi que contre les réseaux facilitant les incursions dans les eaux étrangères.

Parallèlement aux mesures de contrôle, la province poursuit des politiques de reconversion professionnelle des pêcheurs et de restructuration de la flotte en faveur d’activités de pêche plus sélectives et respectueuses de l’environnement, ainsi que du développement d’une aquaculture adaptée aux conditions locales.

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial, Cà Mau vise à mettre définitivement fin aux activités de pêche INN et à empêcher totalement les navires et pêcheurs de la province d’opérer illégalement dans les eaux étrangères, contribuant ainsi aux efforts du Vietnam pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne.

VNA/CVN