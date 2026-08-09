Phu Quôc achève sa grande salle polyvalente

À Phu Quôc, la salle polyvalente du Centre de conférences de l’APEC entre dans sa phase finale d’aménagement. Conçue pour accueillir plus de 4.000 personnes, elle réunira spectacles, conférences, expositions et grands événements internationaux.

>> APEC 2027 : un mécanisme spécial pour accélérer les infrastructures à Phu Quôc

>> Phu Quôc : cours d'anglais pour les commerçants et les chauffeurs en vue de l'APEC 2027

>> APEC 2027 : la première ligne de métro léger de Phú Quốc accélère sa construction

Photo : Sun Group/CVN

Près d’un an après le lancement des travaux, la salle polyvalente du Centre de conférences de l’APEC à Phu Quôc entre dans sa dernière phase de réalisation.

Une réalisation bientôt achevée

Début août 2026, le groupe Sun Group a indiqué que plusieurs ouvrages destinés à accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 progressaient rapidement sur le chantier. La salle polyvalente figure parmi les projets majeurs de cet ensemble.

Commencée en juillet 2025, elle affiche aujourd’hui environ 97% de sa structure en béton armé achevée. Les équipes se consacrent désormais à l’installation des équipements électromécaniques afin de permettre une livraison prévue au début de l’année 2027.

Photo : Sun Group/CVN

Selon les plans, l’édifice est coiffé d’une toiture d’environ 17.200 m² pour un diamètre de 148 mètres. Il comprend six niveaux hors sol et un sous-sol. Sa capacité atteint 4.030 places, lui permettant d’accueillir aussi bien des spectacles que des conférences, des expositions ou d’autres manifestations de grande envergure.

Une architecture inspirée des origines vietnamiennes

Le projet puise son inspiration dans la légende fondatrice des ''Enfants du Dragon et de la Fée'', l’un des récits les plus emblématiques des origines du peuple vietnamien.

Autour du bâtiment s’élèvent cinquante colonnes, représentant les cinquante enfants qui suivirent leur père, Lac Long Quân, vers la mer. Leur silhouette évoque également les haies de bambous, image familière de la campagne vietnamienne.

Photo : Sun Group/CVN

L’ensemble architectural privilégie de longues courbes rappelant les vagues, la poche contenant les cent œufs de la légende ainsi que d’autres éléments qui lui sont associés, plutôt que de recourir à des ornements isolés.

À l’intérieur, les espaces mettent également en valeur les paysages de Phu Quôc et plusieurs références à la culture vietnamienne.

Au premier étage, le hall d’accueil est rythmé par des voûtes inspirées de la perle, produit emblématique de l’île. L’espace réservé aux invités de marque adopte des tons or pâle.

Au deuxième étage, les salons et les espaces bar reprennent des lignes évoquant les vagues et les couleurs du coucher de soleil. Plusieurs salles sont décorées de panneaux en laque ainsi que de détails inspirés des villages traditionnels vietnamiens.

Photo : Sun Group/CVN

Selon les concepteurs, l’intégration de la laque vise à introduire un élément majeur des arts traditionnels vietnamiens dans un lieu destiné à recevoir des événements internationaux.

L’auditorium Hùng Vuong

Le cœur de l’édifice est constitué de l’auditorium principal, qui devrait porter le nom de Hùng Vuong.

D’après Sun Group, cette salle associera une dominante rouge à des touches d’or pâle. Le plafond, composé de plusieurs niveaux, s’inspire des toitures traditionnelles en tuiles, tandis que les murs et les portes de l’espace VIP reprennent des motifs d’écailles de dragon ainsi que des ornements rappelant les tambours de bronze de l’époque des rois Hùng.

Photo : Sun Group/CVN

Cet auditorium entend ainsi faire entrer les symboles fondateurs de la nation vietnamienne dans l’espace qui accueillera chefs d’État, dirigeants et délégués internationaux.

Conçu pour recevoir des spectacles, des conférences et de grands événements diplomatiques, il constituera, une fois achevé, l’un des équipements majeurs du Centre de conférences de l’APEC à Phu Quôc pour la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

Au-delà de ce rendez-vous international, la salle polyvalente a vocation à accueillir conférences, expositions, représentations artistiques et autres manifestations internationales, contribuant ainsi au développement des infrastructures dédiées au tourisme MICE sur l’île de Phu Quôc.

Minh Quân/CVN