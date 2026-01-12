Élections législatives : un vice-président de l’AN supervise les préparatifs à Cà Mau

Une délégation du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), conduite par son vice-président Nguyên Duc Hai, également membre du Conseil électoral national, a effectué ce 12 janvier une mission de supervision des préparatifs des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux (mandat 2026-2031) dans la province de Cà Mau (Sud).

Photo : Trung Hiêu/VNA/CVN

Nguyên Duc Hai a salué les efforts et la rigueur de la province dans la préparation du scrutin. Il a toutefois souligné que le volume de travail à venir restait important, appelant les autorités locales à poursuivre les préparatifs de manière méthodique et approfondie, avec une coordination étroite entre les différents niveaux et secteurs.

Il a notamment demandé au Conseil électoral provincial de poursuivre les procédures prévues, de mettre en place les bureaux de vote et d’organiser des sessions de formation et d’orientation à l’intention des agents électoraux, afin de garantir une parfaite maîtrise des règles, procédures et compétences professionnelles liées au processus électoral.

Selon les autorités locales, le dispositif électoral a été consolidé à tous les niveaux. Le Comité directeur provincial des élections, présidé par le secrétaire du Comité provincial du Parti, a été officiellement établi, tandis que des comités similaires ont été mis en place dans l’ensemble des 64 communes et quartiers de la province. De son côté, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Cà Mau a déjà organisé la première conférence de concertation.

Le Conseil électoral provincial a défini cinq circonscriptions pour les élections législatives et 18 pour les Conseils populaires. Les prochaines étapes porteront sur les deuxième et troisième conférences de concertation afin d’arrêter la liste officielle des candidats au plus tard le 26 février 2026.

La province a également sollicité l’aval du Conseil électoral national pour l’organisation d’un vote anticipé dans les zones insulaires de Hon Khoai et Hon Chuôi, prévu le 13 mars 2026.

Nguyên Hô Hải, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef du Comité directeur provincial des élections, a assuré que la province poursuivrait ses efforts afin de renforcer la supervision, de respecter strictement les procédures, le calendrier et la législation en vigueur, tout en garantissant un scrutin démocratique, sûr et couronné de succès.

VNA/CVN