Transports propres et villes intelligentes : Cà Mau accélère sa modernisation

Le Comité populaire de la province de Cà Mau (Sud) a signé le 13 janvier, un protocole d’accord de coopération stratégique avec le Pacific Construction Group.

Cet accord vise à renforcer la coopération dans le développement des infrastructures urbaines et des transports, avec un volume d’investissement estimé à au moins 5 milliards de dollars sur les cinq prochaines années.

Selon le protocole, les deux parties concentreront leur coopération sur la planification et le développement des réseaux de transport ferroviaire urbain, ainsi que sur les modèles de développement urbain orientés vers les transports publics (TOD). Les projets liés aux transports intelligents, aux centres de gestion du trafic, aux moyens de transport à énergie propre et aux systèmes intégrés de billetterie électronique figurent également parmi les priorités.

Le Pacific Construction Group s’est engagé à participer à l’investissement et à la mise en œuvre de projets clés, notamment les lignes de métro urbain, les parkings intelligents et la modernisation des infrastructures techniques, selon des modèles de coopération tels que EPC et PPP, couvrant à la fois la construction et l’exploitation.

L’un des points majeurs de l’accord concerne les engagements financiers et juridiques de l’investisseur. Le groupe prévoit de créer prochainement une filiale dotée d’une personnalité juridique indépendante à Cà Mau et de respecter pleinement ses obligations financières, contribuant ainsi directement au développement économique local.

Les autorités provinciales ont affirmé leur volonté de créer des conditions favorables à la mise en œuvre rapide des projets. Elles ont exprimé l’espoir que ce partenariat permettra d’accélérer la modernisation des infrastructures, d’attirer de nouveaux investissements et d’ouvrir des perspectives de développement urbain durable pour la province de Cà Mau, située à l’extrême-Sud du Vietnam.

