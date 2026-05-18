Cân Tho et Cà Mau misent sur la qualité pour doper leur exportations

En tant que grands pôles agricoles et aquacoles du Delta du Mékong, Cân Tho et Cà Mau viennent de dévoiler une feuille de route ambitieuse axée sur la transformation en profondeur et l’intégration des chaînes de valeur afin de contribuer à l’objectif de croissance des exportations du secteur en 2026.

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Lors de la conférence intitulée "Promouvoir les exportations agro-sylvo-aquacoles afin d’atteindre les objectifs de croissance des exportations en 2026", organisée le 8 mai à Hô Chi Minh-Ville, les interventions des dirigeants de Cân Tho et de Cà Mau ont particulièrement retenu l’attention grâce à des stratégies d’action jugées décisives.

Alors que l’ensemble du secteur agricole s’efforce d’atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 74,2 milliards de dollars, les initiatives de ces deux localités clés devraient insuffler un nouvel élan à l’ensemble du delta du Mékong.

Du riz bas carbone de Cân Tho aux crevettes écologiques de Cà Mau

En tant que "capitale" agricole du delta du Mékong, Cân Tho confirme son rôle moteur dans les filières du riz et des produits aquatiques.

En 2025, la ville a enregistré des résultats remarquables avec 908,87 millions de dollars d’exportations de riz et 2,112 milliards de dollars pour les produits aquatiques. Pour 2026, elle ambitionne de porter la valeur totale de ses exportations à 4,685 milliards de dollars, soit une hausse de 11% sur un an.

Afin d’atteindre cet objectif, Cân Tho mise sur une stratégie fondée sur la montée en gamme à travers trois axes prioritaires.

La ville accorde d’abord la priorité au développement de zones de production répondant aux normes internationales, avec plus de 84.000 hectares de "grands champs" et 477 codes de zones de culture, afin de consolider les exportations officielles.

Parallèlement, l’optimisation des infrastructures logistiques est considérée comme une priorité urgente. La ville propose notamment au gouvernement la mise en place rapide d’un mécanisme de coordination logistique pour l’ensemble du delta du Mékong afin d’unifier la planification régionale et de réduire les coûts de transport.

Enfin, Cân Tho accélère l’application des technologies et la transformation numérique, tout en renforçant la transformation en profondeur des produits afin de satisfaire aux normes environnementales strictes des marchés américain et européen.

De son côté, Cà Mau a présenté une stratégie centrée sur la filière crevettière, secteur phare de son économie. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les exportations aquacoles de la province ont dépassé 835 millions de dollars, dont 715 millions provenant uniquement des exportations de crevettes.

La province vise un chiffre d’affaires à l’exportation de 2,8 milliards de dollars en 2026, en capitalisant sur ses avantages dans le domaine des produits verts.

Cà Mau développe activement les modèles de crevettes écologiques, de crevettes élevées sous mangrove et de crevettes biologiques, considérés comme des produits stratégiques permettant à la filière vietnamienne de répondre aux nouvelles exigences environnementales et aux normes de faibles émissions de carbone des marchés internationaux.

La province encourage également les entreprises leaders à développer des projets intégrés reliant les zones d’élevage à l’ensemble de la chaîne de valeur afin de garantir durabilité et traçabilité.

Pour accompagner cette transition, Cà Mau propose au gouvernement de renforcer les investissements dans les infrastructures électriques et hydrauliques des principales zones d’élevage et de mettre en place des mécanismes de soutien plus ambitieux en faveur de la transition verte.

Une synergie régionale pour relever les défis

Malgré des atouts différents, Cân Tho et Cà Mau partagent une même vision : la croissance doit désormais reposer sur la qualité, la valeur ajoutée et l’image de marque plutôt que sur les seuls volumes de production.

Les deux localités soulignent notamment l’urgence de réduire les coûts logistiques et de surmonter les nouvelles barrières techniques imposées par les marchés importateurs.

Les engagements pris en matière d’accompagnement des entreprises, de réforme administrative et de transformation numérique constituent des feuilles de route concrètes destinées à soutenir durablement les exportations.

Ce nouvel élan impulsé par ces deux pôles de croissance devrait contribuer de manière décisive à l’atteinte de l’objectif national de 74,2 milliards de dollars d’exportations agro-sylvo-aquacoles en 2026.

Selon le rapport présenté lors de la conférence, les exportations agro-sylvo-aquacoles vietnamiennes ont atteint 23,04 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une hausse de 5,4%, permettant au secteur de maintenir un excédent commercial.

L’Asie demeure le principal marché d’exportation avec une part de 44,1%. Parmi les trois principaux marchés, la Chine a enregistré une forte croissance de 28,8%, représentant 21,1% des exportations totales, tandis que le Japon a progressé de 1,3%. Les exportations vers les États-Unis ont en revanche reculé de 4,8%.

Texte et photos : Truong Giang/CVN