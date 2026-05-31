Énergie solaire à Cà Mau : l’autonomie s’installe sur les toits

Pour la période 2026-2030, la province de Cà Mau (Sud) vise à équiper chaque année environ 10% des bureaux administratifs et des ménages de systèmes photovoltaïques en autoconsommation.

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Photos : VNA/CVN

Selon Huynh Chi Nguyên, vice-prési-dent du Comité populaire de Cà Mau, les autorités provinciales encouragent les habitants et les établissements commerciaux à installer des systèmes solaires combinés à des dispositifs de stockage d’énergie par batteries (Battery Energy Storage System - BESS), afin de renforcer l’autonomie énergétique locale et de réduire la charge du réseau aux heures de pointe. Le Service provincial de l’industrie et du commerce est chargé de coordonner les études et de proposer des politiques de soutien à l’installation de panneaux solaires domestiques et de systèmes de stockage.

Cà Mau vise également une économie d’énergie contribuant à l’objectif national d’au moins 3% de réduction de la consommation électrique totale. Durant les périodes de forte chaleur (d’avril à juillet), le taux d’économie exigé doit atteindre au minimum 10%. Pour l’éclairage public, publicitaire et décoratif, l’objectif est fixé à une réduction d’au moins 30% de la consommation.

D’après Tô Minh Duong, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Cà Mau, la province compte actuellement 2.827 clients utilisant des systèmes solaires en toiture, avec une capacité totale de 295,494 MWp. Parmi eux, 189 installations relèvent du modèle d’autoproduction et d’autoconsommation, pour une capacité de 11.686,84 kWp.

Dans le cadre du plan d’économie d’énergie et de développement du solaire en toiture pour la période 2026-2030 approuvé par le Comité populaire provincial, le Service de l’industrie et du commerce de Cà Mau renforce la sensibilisation à l’utilisation efficace et économe de l’énergie, ainsi que la promotion des solutions de stockage adaptées.

Ledit service collabore également avec les autorités locales pour mettre en œuvre le plan de développement du solaire en toiture conformément au Plan national de développement énergétique VIII révisé, tout en simplifiant les procédures administratives liées à ces installations.

Pour atteindre ces objectifs, certaines zones à faible besoin énergétique devront ajuster leurs horaires d’exploitation, réduire ou éteindre complètement l’éclairage aux heures de pointe, tout en garantissant la sécurité routière et l’ordre public.

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire provincial impose aux entreprises consommant plus de 500.000 kWh par an de réduire leur usage énergétique d’au moins 3%, soit par unité de production, soit sur leur consommation totale annuelle. Les organismes publics doivent élaborer des plans d’économie d’énergie garantissant une réduction minimale de 5% par an. Par ailleurs, des programmes de gestion de la demande électrique seront déployés afin de réduire au moins 3.000 MW de charge de pointe en cas de déséquilibre du système électrique.

La Compagnie d’électricité de Cà Mau devra renforcer la gestion technique et moderniser le réseau afin d’assurer un fonctionnement sûr et de réduire les pertes. Elle devra également intensifier la sensibilisation à l’usage rationnel de l’électricité dans les foyers, quartiers résidentiels, entreprises, administrations et établissements scolaires.

En coordination avec les autorités locales, elle encouragera les restaurants, hôtels et établissements commerciaux à réduire d’au moins 50% l’éclairage publicitaire et décoratif aux heures de pointe.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Comité populaire provincial a demandé aux différents services et secteurs de renforcer la mise en œuvre des solutions d’économie d’électricité et de développement de l’énergie solaire afin de soutenir la croissance énergétique pour la période 2026-2030, tout en garantissant un approvisionnement stable en électricité pour la production, la vie quotidienne, les services et l’industrie, ainsi qu’en accompagnant les investisseurs dans l’exploitation des projets énergétiques. Les autorités locales appellent également les investisseurs des projets de production et de transport d’électricité à établir des feuilles de route efficaces conformément au Plan énergétique national.

L’objectif à l’horizon 2030 est de développer les sources d’énergies renouvelables potentielles de la province (éolien, solaire, hydrogène), d’attirer les investissements et de renforcer la sécurité énergétique via les infrastructures gazières et GNL. Le système de transport d’électricité sera progressivement modernisé pour faire de Cà Mau un pôle régional des énergies vertes et d’exportation d’électricité.

Phuong Mai/CVN