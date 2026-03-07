Bus-couchettes : un plan national d’évaluation de la sécurité routière à partir du 9 mars

Le Département de la police de la circulation, relevant du ministère de la Police, a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’évaluation de la sécurité routière concernant les bus-couchettes circulant dans les provinces montagneuses du Nord. Ce plan devrait entrer en vigueur le 9 mars.

Cette opération sera menée en coordination avec le Département des routes du Vietnam, le Département du registre du Vietnam (Vietnam Register) relevant du ministère de la Construction, ainsi qu’avec les Services de construction et les forces de police de Hanoï et des provinces de Phu Tho, Son La, Diên Biên, Lai Châu et Lào Cai.

L’objectif principal est de proposer des solutions visant à garantir la sécurité et à améliorer l’organisation du trafic, afin de réduire les embouteillages et les accidents graves impliquant des bus-couchettes. Les autorités procéderont notamment à une évaluation de la capacité des infrastructures routières à accueillir ces véhicules, en analysant des critères tels que le rayon des courbes, la pente longitudinale, la largeur de la chaussée et d’autres caractéristiques techniques.

Dans le cadre de ce plan, la police de la circulation utilisera directement des bus-couchettes pour effectuer des trajets d’essai sur les routes nationales 4D, 4E, 6 et 12. En collaboration avec les forces de police locales et les gestionnaires des infrastructures routières, les experts recueilleront des données détaillées sur la géométrie des tracés et les conditions de transport afin d’identifier les points noirs présentant un risque élevé d’accidents.

Les essais permettront notamment d'évaluer la capacité des véhicules à gravir des côtes, leur stabilité en virage, les risques de dérapage ou de balancement dans les courbes, la stabilité de la carrosserie dans les virages serrés et la distance de sécurité à respecter en cas de croisement avec un véhicule venant en sens inverse.

