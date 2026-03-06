Điên Biên : étude expérimentale des drones pour le développement agricole

La province septentrionale de Điên Biên, en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, mène des recherches sur l’application des drones pour pulvériser des pesticides, fertiliser et transporter des produits agricoles. Tel est le contenu d’un voyage de mission de ce ministère à Điên Biên tenu les 3 et 4 mars.

Lors de la cérémonie de signature de l’accord de coopération pour la période 2026-2030 entre le Comité populaire de la province de Điên Biên et la Compagnie générale de la poste du Vietnam - VNPost, les deux parties envisagent de promouvoir le développement des infrastructures postales, la transformation numérique ainsi que de nombreux autres domaines.

Selon l’accord, les deux parties mettront en œuvre diverses activités dans des domaines tels que le développement des infrastructures postales, la transformation numérique, le commerce électronique, le paiement des prestations de sécurité sociale, la réforme administrative et la fourniture de services publics. L’accord comprend également un volet consacré à la recherche et au développement de l’économie de l’espace aérien de basse altitude dans la province.

VNPost prévoit de déployer dans cette province des solutions et applications technologiques avancées, adaptées aux réglementations en vigueur et aux conditions réelles du terrain.

Ces solutions visent à améliorer l’efficacité des activités postales et logistiques, tout en soutenant le processus de transformation numérique et le développement du commerce électronique au niveau local.

Au cours de la mise en œuvre, les deux parties échangeront régulièrement des informations à chaque niveau de responsabilité afin de mettre à jour les résultats du déploiement, tout en signalant rapidement les éventuels problèmes afin de coordonner leur traitement, garantissant ainsi l’avancement et l’efficacité de la coopération.

Les contenus concrets devraient être élaborés par étapes, à travers des programmes de coopération, des plans annuels ainsi que les missions confiées à chaque service, secteur et collectivité locale.

Appliquer la high-tech

Dans l’après-midi du 3 mars, une délégation du ministère de la Science et de la Technologie, conduite par son vice-ministre Bùi Hoàng Phuong, s’est également rendue dans plusieurs communes de cette province. Elle a notamment effectué une visite de terrain dans des zones de culture de caféiers afin d’évaluer les conditions actuelles de production : pratiques agricoles, caractéristiques du relief, superficie des plantations ainsi que les besoins en matière d’application de high-tech dans la gestion de la production. La délégation y a également rencontré des ménages et des producteurs cultivant des caféiers et du macadamia.

Parmi les sujets abordés avec les habitants figurait un programme d’étude visant à mettre en œuvre, à titre expérimental et dans un cadre contrôlé (« sandbox »), l’utilisation des drones dans la production agricole. L’initiative prévoit d’analyser l’efficacité économique et technique, ainsi que la faisabilité de l’utilisation de drones volant à basse altitude pour pulvériser des pesticides, épandre des engrais et transporter des produits agricoles.

Selon les représentants de ce ministère, cette méthode permettrait de réduire les coûts, de limiter l’usage de produits phytosanitaires et d’augmenter la productivité. Elle serait particulièrement adaptée aux conditions spécifiques de ces communes et permettrait aux agriculteurs d’accéder aux technologies avancées et de mieux les maîtriser.

La commune de Muong Ang, principale zone de culture du café de Điên Biên, se caractérise par un relief de vallées alternant avec des collines et des montagnes. Son climat frais et ses sols fertiles offrent des conditions favorables au développement des cultures industrielles pérennes, en particulier du café Arabica et du macadamia.

La présidente du Comité populaire de Muong Ang, Hà Thi Thanh Tâm, a exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien du ministère des Sciences et des Technologies afin d’aider les habitants à appliquer les technologies de pointe dans la production agricole, améliorer la qualité des produits et augmenter les revenus des agriculteurs.

