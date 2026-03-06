Intelligence, courage et ambition : les femmes façonnent le Vietnam d'aujourd'hui et de demain

Au Vietnam, les femmes s’imposent comme une force motrice essentielle du développement économique national. Leur influence, loin de se limiter aux secteurs traditionnels, s’étend aujourd’hui de la production manufacturière aux affaires et aux services, en passant par l’entrepreneuriat innovant, l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et la finance inclusive.

Une force vitale pour l'économie nationale

Selon les données publiées par l’Office nationale des statistiques, en 2024, le taux de participation des femmes à la population active atteint 63%, un niveau remarquable qui dépasse la moyenne mondiale établie par la Banque mondiale.

Ce chiffre ne traduit pas seulement leur engagement fort dans l’économie nationale, mais reflète également une contribution qualitative majeure dans des secteurs clés tels que le textile, la chaussure, l’agriculture, la technologie et la finance. Dans l’industrie du textile-habillement et de la chaussure, principaux leviers des exportations vietnamiennes, les femmes représentent environ 75% de la main-d’œuvre. Leur savoir-faire et leur minutie permettent aux produits vietnamiens de s’imposer durablement sur les marchés internationaux.

Parallèlement, dans l’agriculture, véritable socle de l’économie, les femmes assurent un rôle pivot de la culture, la transformation, l’emballage à l’exportation, représentant jusqu’à 70% des travailleurs dans certaines régions. Elles garantissent non seulement la sécurité alimentaire nationale, mais augmentent également la valeur des produits agricoles vietnamiens à l’échelle mondiale.

L'évolution du paysage économique vers la transition numérique et écologique voit les femmes jouer un rôle de plus en plus actif dans le commerce électronique, les technologies financières, l’économie circulaire et l’innovation. Leur agilité naturelle et leur capacité d’apprentissage rapide leur permettent de s’adapter avec aisance aux nouvelles tendances mondiales.

Femmes entrepreneures : de la gestion à la création de valeur durable

Longtemps perçues principalement comme une force de travail, les femmes s’affirment aujourd’hui comme des dirigeantes et des gestionnaires de premier plan. Le rapport 2024 sur la compétitivité des petites et moyennes entreprises indique que près de 30% des postes de direction au Vietnam sont occupés par des femmes, l’un des taux les plus élevés d’Asie du Sud-Est. Le pays compte actuellement plus de 100 000 PME dirigées par des femmes, soit environ 20% du total, et plus de la moitié des entreprises vietnamiennes comptent des femmes parmi leurs actionnaires.

Les entreprises dirigées par des femmes contribuent non seulement à la croissance du PIB, à la création d'emplois et aux recettes fiscales, mais également insufflent un style de management distinctif, alliant une prudence réfléchie à une audace décisionnelle, tout en plaçant l’humain et la communauté au centre de leurs stratégies de développement.

Comme le souligne Mai Thi Diêu Huyên, vice-présidente du Conseil des femmes entrepreneurs du Vietnam, la vision de ces dirigeantes vietnamiennes dépasse désormais une "gouvernance efficace" pour s'orienter vers une «gouvernance humaniste» liée aux objectifs de développement durable et inclusif.

Bon nombre d'entre elles sont des pionnières dans l'adoption des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), participant activement aux initiatives sur l’économie verte, l’économie circulaire et la transformation numérique. Elle considère la valeur sociale non plus comme une activité philanthropique annexe, mais comme une composante intrinsèque de leur stratégie de développement à long terme.

Des figures emblématiques illustrent cette réussite, telles que l’entrepreneure Thai Huong avec son projet TH true MILK, dédié à l’amélioration de la stature et de la santé des Vietnamiens, ou encore Nguyên Thi Phuong Thao, fondatrice de Vietjet Air, qui a concrétisé le rêve de rendre le transport aérien accessible au plus grand nombre, élargissant les possibilités de voyage et de connectivité pour des millions de personnes.

Ces parcours démontrent que les femmes d’affaires vietnamiennes ne se contentent pas de diriger avec succès leurs entreprises : elles contribuent également à façonner les tendances économiques et à diffuser des valeurs positives au sein de la société.

"Rose d'or" - Symbole d'intelligence et de courage

Afin de reconnaître et d’honorer cette contribution exceptionnelle, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) organise depuis 2005 le prix "Femmes entrepreneurs vietnamiennes exemplaires - Rose d’or". Cette distinction vise à valoriser le rôle des femmes entrepreneures en tant que force majeure de l’économie nationale, promotrices de valeurs humanistes, culturelles et de responsabilité sociale, tout en encourageant des modèles de réussite créateurs de valeur durable pour la communauté.

Lors de la cérémonie de 2025, le président de la VCCI, Pham Tân Công, a rappelé que ce prix rend hommage à l’intelligence, au courage et au cœur des femmes vietnamiennes qui œuvrent aux côtés de la communauté des affaires pour propulser le Vietnam vers une nouvelle ère de prospérité.

Vingt ans après sa création, la "Rose d'or" est devenue un symbole prestigieux d'intelligence, de courage et de compassion, qualités exemplaires des Vietnamiennes à l'ère de l'intégration. Chaque lauréate incarne non seulement la réussite, mais aussi l'esprit d'innovation, l'audace de penser et d'agir, et de contribuer à la communauté.

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie et de concurrence mondiale accrue, les femmes vietnamiennes affirment progressivement leur place dans l’ensemble des secteurs économiques. Elles constituent non seulement une main-d’œuvre essentielle, mais aussi des dirigeantes, des innovatrices, des investisseuses et des décideuses.

Leur rôle et leur influence dans le paysage économique actuel sont le fruit d’efforts constants déployés sur plusieurs générations et témoignent de la profonde transformation de la société vietnamienne vers davantage d’égalité, d’inclusion et de développement durable.

Par leur intelligence, leur courage et leur aspiration, les Vietnamiennes contribuent activement à la dynamique de croissance du pays, laissant une empreinte concrète et inspirante sur la trajectoire de développement national.

