Unis pour planter des mangroves et protéger les écosystèmes côtiers

Plus de 150 personnes, dont des dirigeants et des employés du groupe de sociétés Panasonic au Vietnam, des partenaires, des clients ainsi que de nombreux jeunes sensibles aux questions environnementales, ont parcouru près de 200 km pour se rendre dans la réserve. Sur place, les participants ont pataugé dans la boue et ont travaillé aux côtés des gestionnaires du site et des habitants locaux pour planter ces palétuviers, afin de restaurer et de développer l’écosystème des zones humides.

Photo : Panasonic Vietnam/CVN

Avec l’accompagnement technique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Panasonic a une nouvelle fois offert cette année 9.000 plants de Sonneratia caseolaris. Cette espèce a été choisie pour sa grande tolérance à la salinité et son système racinaire robuste. Elle contribue à renforcer les écosystèmes des zones humides, à lutter contre l’érosion et à améliorer la capacité d’absorption du carbone. Au cours des deux dernières années, Panasonic a ainsi contribué à la plantation de près de cinq hectares de forêts de mangrove dans une zone côtière stratégique du delta du fleuve Rouge.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Quôc Tri, a souligné que, dans un contexte où le changement climatique devient de plus en plus complexe, tandis que les ressources naturelles s’épuisent et que la pollution environnementale s’accentue, la plantation d’arbres et la restauration des écosystèmes revêtent une importance majeure.

Selon le responsable, ces actions sont particulièrement nécessaires dans les zones humides côtières afin de prévenir les catastrophes naturelles, de protéger le littoral, de limiter l’intrusion saline, de préserver la biodiversité et de garantir les moyens de subsistance des populations.

Selon le vice-ministre, ce programme de plantation d’arbres constitue une action concrète visant à mettre en œuvre les orientations et politiques de l’État, tout en illustrant la responsabilité sociale des entreprises dans la protection de l’environnement et le développement durable.

Trân Tuân Kiêt, vice-secrétaire du comité du Parti et président du Comité populaire de la commune de Dông Thuy Anh, province de Hung Yên, a indiqué que la localité compte actuellement près de 1.300 hectares de forêts de mangrove. Le soutien de Panasonic pour planter davantage d’arbres afin de reverdir les superficies encore vacantes constitue un encouragement pour l’organisation du Parti, les autorités et la population locales.

Les forêts de mangrove ne jouent pas seulement le rôle de "poumon vert", mais forment également un rempart naturel qui contribue à atténuer l’impact des tempêtes, des vents violents et de l’érosion, tout en créant des moyens de subsistance pour les habitants.

Dans le cadre du programme de cette année, plusieurs activités communautaires ont également été organisées. Parmi celles-ci figurent des cours STEM et environnement destinés à plus de 300 élèves de 6e, 7e et 8e autour du thème de l’énergie durable.

Un atelier sur le tourisme durable a également été mis en place afin d’aider les habitants à exploiter le potentiel naturel local tout en préservant l’écosystème de mangrove. Une campagne de collecte de piles usées contre des piles écologiques a par ailleurs été lancée pour réduire la pollution par les métaux lourds et encourager des habitudes de consommation plus vertes.

Taka Fujino, directeur général de Panasonic Vietnam, a affirmé que Panasonic s’engage à contribuer à la santé de la population et au développement durable du Vietnam à travers des activités de responsabilité sociale dans les domaines de l’environnement et de l’éducation.

Il a également appelé à une mobilisation collective de la communauté, en particulier de la jeune génération. Selon lui, en janvier 2025, Panasonic a franchi le cap du million d’arbres plantés au Vietnam, et cette initiative continuera de s’étendre avec la participation des entreprises, des partenaires, des clients et de la communauté.

NDEL/VNA/CVN