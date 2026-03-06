Créer le prix "Femmes talentueuses, créatives et dévouées"

À l’occasion du 116 e anniversaire de la Journée internationale des femmes (8 mars) et de la commémoration du 1986 e anniversaire de l’insurrection des sœurs Trung, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu vendredi 6 mars une rencontre avec des femmes dirigeantes et gestionnaires d’agences centrales, au cours de laquelle il a remis le prix Kovalevskaïa 2025.

Ce prix, qui porte le nom de l’éminente mathématicienne russe du XIXe siècle, a récompensé 23 groupes et 58 scientifiques pour leurs réalisations exceptionnelles et leurs contributions d’une grande valeur scientifique et pratique au cours des 41 dernières années (1985-2026), soulignant ainsi les efforts constants des femmes vietnamiennes dans l’apprentissage et la recherche.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2022, la cérémonie de remise du prix se tient dans le cadre de la rencontre gouvernementale avec des femmes exceptionnelles le 8 mars, témoignant de la reconnaissance par le Parti et l’État des contributions des femmes, notamment celles des dirigeantes, gestionnaires et scientifiques, et réaffirmant l’engagement en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion des talents féminins dans cette nouvelle phase de développement.

Le chef du gouvernement a remis le prix Kovalevskaïa 2025 à un groupe de chercheuses de la Faculté de génie alimentaire de l’Université des sciences et technologies de Hanoi pour leurs travaux sur «L’application de la biocatalyse à l’amélioration de la valeur des produits agricoles vietnamiens».

Par ailleurs, le prix individuel a été décerné à la professeure-Docteure Trân Thi Viêt Nga, directrice de l’Institut de haute technologie Vietnam-Japon et professeure à l’Université de construction de Hanoi, pour ses recherches appliquées en matière de protection de l’environnement, de sécurité énergétique et d’adaptation au changement climatique.

Rôle des femmes vietnamiennes

Les lauréates ont exprimé leur fierté et leur gratitude, considérant ce prix comme un formidable encouragement à poursuivre leurs recherches appliquées au service du développement national.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses félicitations aux Mères Héroïnes, à toutes les femmes et filles vietnamiennes, ainsi qu'aux femmes dirigeantes, gestionnaires et scientifiques à l’occasion du 116e anniversaire de la Journée internationale des femmes.

Il a souligné que l’histoire du Vietnam est une épopée de patriotisme et de résilience, où les femmes ont joué un rôle de premier plan grâce à leur dévouement, leurs sacrifices, leur bienveillance et leur force. Aujourd’hui, les femmes continuent de surmonter l’adversité et les préjugés, contribuant de manière créative au développement du pays.

«Les femmes ne sont pas seulement les gardiennes du bonheur familial, mais aussi les détentrices de la +clé+ permettant d’ouvrir le destin du développement de la nation, de façonner son avenir et d'assurer la stabilité et la pérennité de l'humanité», a souligné le Premier ministre.

Il a souligné que prendre soin des femmes n'est pas seulement un devoir politique, mais aussi une profonde affirmation : ce sont les femmes qui « sèment les graines du caractère », « nourrissent les aspirations », « cultivent l’âme », « développent les connaissances » et « réalisent les rêves » de chaque individu.

Le chef du gouvenement a insisté sur la nécessité de poursuivre l’amélioration des politiques visant à développer le leadership féminin, en facilitant leur participation à la recherche scientifique, à l’innovation et à la transition numérique et verte.

Il a proposé que l’Union des femmes vietnamiennes crée de nouveaux prix pour les jeunes chercheuses en sciences naturelles, sociales et humaines. En l’absence de prix pour la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre), il a suggéré la création du prix «Femmes talentueuses, créatives et dévouées» portant le nom de la Mère Héroïne Nguyên Thi Thâp, lauréate du Prix de l’Étoile d’or, afin d’honorer l’héroïsme et la dimension culturelle des femmes au Vietnam.

VNA/CVN