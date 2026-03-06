Mobile

Viettel hisse les technologies vietnamiennes au plus grand salon mondial

Seul représentant du Vietnam à disposer d’un stand au Mobile World Congress (MWC) 2026, qui s’est tenu du 2 au 5 mars à Barcelone (Espagne), le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée (Viettel) met en lumière l’expertise technologique nationale sur la scène mondiale.

Photo : Viettel/CVN

Le groupe Viettel a présenté son écosystème 5G et intelligence artificielle (IA) au Mobile World Congress 2026, plus grand rendez-vous mondial du mobile et des télécoms, réunissant géants technologiques et innovateurs de plus de 200 pays et territoires. Il s’agit de la neuvième participation de Viettel à cet événement, illustrant la montée en puissance et l’autonomie technologique croissantes du Vietnam sur la scène internationale, selon le général de division Cao Duc Thang, président-directeur général du groupe.

Au MWC Barcelone 2026, placé sous le thème "The IQ Era" (L'ère IQ), Viettel a présenté 24 produits et services entièrement conçus, développés et maîtrisés par le groupe, couvrant l'ensemble des couches réseau, de l'infrastructure aux applications avancées.

Parmi ses points forts figure son écosystème 5G Open RAN, reconnu par Gartner comme "Niche Player" (acteur de niche) dans le Magic Quadrant de Gartner sur les solutions d'infrastructure 5G RAN CSP 2025. Ses autres solutions clés incluent le 5G Core, 5G Private, les puces de sécurité, une plateforme de centre d'opérations de sécurité (SOC), Viettel Cloud, NetMind AI Agent et NOCPRO. Ces technologies ont été largement déployées au Vietnam et à l'international, témoignant du rôle pionnier de Viettel dans la dynamique mondiale de l’Open RAN et confirmant la capacité technologique du Vietnam à accompagner le développement des réseaux de nouvelle génération.

Photo : Viettel/CVN

Le groupe a également présenté ses solutions "Zero Trust Lifestyle" conçues pour renforcer la sécurité numérique, notamment la plateforme familiale unifiée Tammi, la solution anti-fraude V-Shield ainsi que les caméras intelligentes de surveillance du trafic (Viettel Flagship Camera).

Dans l'espace "Intelligent Connect", Viettel a exposé des technologies d'avenir telles que le réseau 5G NTN par satellite en orbite basse (LEO), les écosystèmes aériens à basse altitude (eVTOL et drones), Robotic AI, les expériences de réalité virtuelle Birdly VR et la plateforme de réalité augmentée Xense AR.

À cette occasion, Viettel a signé des accords de coopération avec des partenaires internationaux, dont Qualcom sur la 5G Advanced, la 6G et l'Agentic AI, tout en poursuivant sa collaboration avec des entreprises technologiques de premier plan dans les domaines des télécommunications, de l'IA, de la cybersécurité et de la transition numérique.

Autre signal fort : une initiative de Viettel Telecom consacrée à l’optimisation des réseaux de télécommunications figure parmi les projets nommés aux GSMA GLOMO Awards, distinction prestigieuse souvent qualifiée d’"Oscar de l’industrie mobile".

Thuy Hà/CVN