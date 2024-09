Bac Ninh : bilan de l’édification de la "Province de sécurité routière"

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dimanche matin 22 septembre à la réunion résumant un an d’édification de la "Province de sécurité routière" organisée par le Comité du Parti de la province de Bac Ninh et le Comité central du Parti pour la police.

L’ensemble du système politique de Bac Ninh a vraiment pris des mesures drastiques, avec le soutien des comités du Parti, des autorités et des populations de Bac Ninh. La province a connu de nombreux résultats exceptionnels, la sécurité et l'ordre sociales ont été maintenus, formant progressivement une culture de la circulation.

Photo : VNA/CVN

En outre, les points “chauds” d’accident de transport ont tous été traités. Les infrastructures de transport ont été améliorées et de nombreux projets clés achevés. La Police a sanctionné plus de 45 400 cas de non respect du Code de la route et verbalisé à hauteur de 103,5 milliards de dongs (4,21 millions de dollars).

L'un des contenus importants de l’édification de la "Province de sécurité routière" est la modernisation de la force policière. Le Centre d'information du commandement de la Police provinciale de Bac Ninh a bénéficié d'investissements, exploitant simultanément deux systèmes de caméras pour assurer l'ordre et la sûreté de la circulation, lutter contre les incendies, mener le sauvetage et lutter aussi contre la criminalité.

S’exprimant à la réunion, Pham Minh Chinh a déclaré que pour répondre à la situation sur le terrain, le gouvernement avait récemment demandé à l'Assemblée nationale de scinder la Loi sur la circulation routière en deux lois différentes : Loi sur la route et Loi sur la sécurité et l'ordre routiers. Les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et l’intelligence artificielle sont appliquées dans le domaine de la sécurité routière.

Investissement dans les infrastructures

Il a affirmé la grande préoccupation du Parti et de l'État sur cette question De nombreuses réglementations et sanctions ont été complétées. L'État consacre d'importantes ressources à investir dans les infrastructures de transport et applique les technologies pour une meilleure gestion du trafic.

Saluant les efforts de Bac Ninh pour l’édification pilote de la "Province de sécurité routière", le Premier ministre a insisté sur certaines leçons à tirer pour assurer la sécurité routière : placer le travail d’assurer l'ordre et la sécurité de la circulation sous la direction du Parti, de la gestion de l'État et de la participation de l'ensemble du système politique et du peuple ;disposer d'infrastructures de transport modernes ; gérer les transports de façon moderne sur la base des sciences et technologies ; renforcer la communication pour améliorer la conscience du peuple sur le respect du Code de la route.

Le chef du gouvernement a déclaré que le modèle d’édification de la "Province de sécurité routière" dans la province de Bac Ninh serait évalué, puis développé à grande échelle pour assurer la sûreté et la sécurité du peuple.

VNA/CVN