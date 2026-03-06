Le président de Hanoï demande l’application de l’IA dans les hôpitaux

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a fixé comme objectif qu’en décembre 2026, Hanoï mette en œuvre un projet pilote d’utilisation de drones pour le transport de sang, d’échantillons, de tests, de médicaments et de fournitures à l’Hôpital général Duc Giang. Parallèlement, un projet pilote d’application de l’IA sera également lancé dans les grands hôpitaux.

Photo : ST/CVN

Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, vient de publier un plan concernant certaines mesures innovantes pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population.

Selon ce plan, M. Thang a demandé au Service municipal de la santé, d’ici mars 2026, de mettre en œuvre un projet pilote d’intelligence artificielle (IA) dans trois hôpitaux (Hôpital général Duc Giang, Hôpital général Saint Paul et Hôpital oncologique de Hanoï). L’IA analysera les images médicales (radiographies, scanners, IRM, …) pour détecter précocement le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires, tout en aidant les médecins dans leurs décisions cliniques.

Photo : VNA/CVN

La création d’un hôpital gérontologique à Hanoï est également prévue pour répondre aux besoins spécifiques en matière de soins de santé des personnes âgées. Par ailleurs, un ensemble de critères concernant la condition physique et la taille des élèves de Hanoï sera élaboré.

Les autorités de la ville demandent aux comités populaires des communes et quartiers d’investir dans la modernisation des infrastructures, des équipements médicaux des centres de santé afin de répondre aux normes requises pour assurer les soins de santé de base et la gestion de la santé des citoyens tout au long de leur vie.

Le Service municipal des finances publiera la liste des projets afin de la rendre publique, d’encourager et de faciliter les investissements du secteur privé ainsi que les partenariats public-privé. Ces projets bénéficieront de terrains "propres" prêts pour la construction. L’objectif est qu’à l’horizon 2030, les hôpitaux privés représentent 25 % du nombre total de lits hospitaliers.

Photo : VNA/CVN

Le plan fixe comme objectif, d’ici le 2e trimestre 2026, la construction d’un Centre d’analyses de médicaments, cosmétiques et aliments de Hanoï selon les standards internationaux. La population de la ville bénéficiera d’un examen médical périodique ou d’un dépistage gratuit chaque année. Les soins de santé et la nutrition des enfants et adolescents seront renforcés afin d’améliorer leur condition physique et leur taille.

Le plan laisse également la priorité aux soins gérontologiques basés sur le potentiel d’une société vieillissante. Il prévoit également l’application de l’IA dans les soins de santé et la nutrition dans les écoles disposant de cantines collectives.

Au 3e trimestre 2026, Hanoï mettra en œuvre un système de coordination intelligente et de télémédecine pour les urgences extrahospitalières. Parallèlement, un projet pilote de bracelets intelligents pour les personnes âgées sera lancé afin de suivre, gérer et assurer leur santé de manière proactive et continue.

Vân Anh/CVN