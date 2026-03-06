Le marché du travail reste stable après les vacances du Têt

Contrairement aux craintes d'une "vague de démissions" après les vacances du Têt, le marché du travail en début d'année 2026 montre des signes clairs de stabilité. Face à la hausse du coût de la vie et à la concurrence accrue pour les opportunités d'emploi, de nombreux travailleurs, notamment les jeunes, ont choisi de rester à leur poste actuel.

Selon une évaluation du ministère de l'Intérieur avant les vacances du Têt, la demande de recrutement a considérablement augmenté, les entreprises intensifiant leur production pour terminer les commandes de fin d'année et se préparer à leurs plans d'activité après le Têt.

Un changement dans la mentalité des travailleurs

L'augmentation de la demande de travail pendant la période du Têt est clairement visible, avec de nombreuses entreprises dans les zones industrielles et zones franches industrielles qui ont fait le choix audacieux d'assigner des travailleurs pendant les vacances du Têt afin de ne pas perturber le processus de production et d'augmenter la productivité.

Globalement, selon les prévisions du ministère de l'Intérieur, le marché du travail au premier trimestre 2026 pourrait ajouter environ 300.000 nouveaux emplois par rapport au quatrième trimestre 2025, portant le nombre total de travailleurs employés à environ 53 millions, ce qui montre une forte demande de recrutement dès le début de l'année.

Cependant, à la fin des vacances du Têt, la situation du marché du travail montre un signe positif : plus de 95% des travailleurs sont retournés à leur poste après les vacances, un taux plus élevé que les années précédentes.

Les démissions ne sont plus une "tendance" au début de l'année

De même, les entreprises à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, et Dông Nai ont toutes rapporté que la majorité des travailleurs étaient retournés à leur poste comme prévu, avec seulement de petites variations pour certains postes de travail non spécialisés.

Après la pandémie de COVID-19, on a observé un grand mouvement de mobilité des travailleurs, qui s'est prolongé jusqu'en 2025. Toutefois, selon le rapport du ministère de l'Intérieur sur le marché du travail au Vietnam pour le quatrième trimestre 2025 et début 2026, l'économie se stabilise progressivement, les entreprises restructurent et les politiques de rémunération attractives pour fidéliser des travailleurs.

Réflexions des travailleurs

Contrairement à l'esprit "recevoir la prime du Têt et puis chercher un nouveau poste", après les vacances du Têt 2026, beaucoup ont choisi de rester dans leur emploi actuel. Cette décision ne découle pas seulement de l'aspect financier, mais reflète également un changement de mentalité professionnelle et un contexte socio-économique.

Nguyên Phuong Linh (24 ans, employée de bureau à Hanoï) a indiqué qu'elle avait envisagé de quitter son emploi avant les vacances du Têt. Cependant, après avoir consulté le marché de l'emploi, elle a décidé de continuer dans son poste actuel.

"Je remarque que les nouveaux postes exigent souvent des compétences informatiques et linguistiques plus élevées. Si je partais immédiatement après le Têt, je devrais considérer les risques financiers alors que je ne suis pas certaine de trouver un environnement meilleur. Rester ici pour l'instant garantit mes revenus et, en attendant, je peux accumuler de l'expérience, et plus tard, chercher une promotion ou un nouveau poste si nécessaire", a déclaré Linh.

Dans un contexte où le coût de la vie dans les grandes villes augmente, changer de poste n'est plus simplement une question de changer d'environnement de travail, mais cela comporte aussi des risques liés aux revenus, à l'assurance et à la période d'essai. Toutefois, ce n'est pas tout le monde qui choisit de rester. Pour certains jeunes, après le Têt, il reste un moment opportun pour démarrer un nouveau parcours.

Nguyên Truong (26 ans, résidant à Hanoï) a changé de travail après les vacances du Têt. Truong a précisé que cette décision avait été mûrement réfléchie et préparée à l'avance, le facteur financier n'étant pas la seule raison. Le salaire dans sa nouvelle entreprise a augmenté d'environ 15%, mais il espère davantage dans un environnement de travail plus professionnel et avec la possibilité d'accéder à de nouvelles technologies.

"Je suis à la recherche d’opportunités pour me dépasser et relever de nouveaux défis. Dans mon ancien travail, c'était assez stable, mais il y avait peu de changement. Je pense que si on est jeune et qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort, il sera difficile de progresser", a partagé Trường.

Pour limiter la vague de démissions après le Têt

Selon les experts, le taux élevé de travailleurs revenant à leur poste montre que Les relations de travail ont continué d’évoluer de manière positive, renforçant la confiance entre les employés et les entreprises. Cela permet aux entreprises de maintenir leur production, de réduire les interruptions de commandes et de diminuer les coûts de recrutement et de formation des nouveaux employés.

Ainsi, on ne peut nier le rôle des entreprises dans la réduction du taux de démissions. De nombreuses entreprises ont donné des politiques de fidélisation des employés. En plus des salaires, des primes et des cadeaux du Nouvel An, de nombreuses entreprises ont organisé des transports pour ramener les ouvriers chez eux puis les reconduire au travail, soutenu les frais de logement, augmenté les primes de présence ou organisé des tirages au sort et des activités de Nouvel An pour renforcer la cohésion.

Dans une entreprise de production à Hô Chi Minh-Ville, H.V.T., directeur des ressources humaines, a partagé : "Nous avons annoncé une augmentation des primes de présence, soutenu les frais de transport et amélioré la qualité des repas. Après le Têt, près de 98% des travailleurs sont revenus à leur poste comme prévu."

Le responsable des ressources humaines de l'entreprise An Phát Xanh (Hải Dương) a indiqué : "mon équipe et moi avons organisé une rencontre en début d'année avec la direction pour annoncer un plan de hausse salariale clair et progressif. Lorsque les employés voient des opportunités concrètes de développement, ils réfléchissent plus soigneusement avant de décider de quitter leur emploi. Grâce à cette approche, cette année, mon entreprise a enregistré beaucoup moins de départs que l'an dernier."

Selon les informations de l'entreprise, face à l'augmentation du coût de la vie et à un marché de l'emploi plus compétitif, améliorer l'environnement de travail, garantir des politiques de promotion transparentes et assurer les avantages en matière d'assurance sont des éléments clés qui aident les entreprises à fidéliser leurs employés. Ces changements ont contribué à apaiser la vague des démissions après le Têt et créer la stabilité du marché du travail au début de l'année 2026.

