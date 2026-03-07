Objectif 2030 : une flotte de taxis entièrement verte à Hanoï

Hanoï met les bouchées doubles pour accélérer la conversion de son parc de véhicules de transport de passagers fonctionnant aux carburants fossiles vers des motorisations et des énergies propres. La capitale vise 100% de taxis verts d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Selon le plan adopté par le Comité populaire municipal, la transition des taxis à essence et diesel vers des motorisations électriques ou propres entrera dans une phase décisive dès ce premier trimestre. Le Service de la construction pilotera l’élaboration et la mise en œuvre du nouveau référentiel, en coordination avec le Service des sciences et des technologies, l’Association des taxis de Hanoï et les acteurs concernés. Ce dispositif d’évaluation, qui se veut public et transparent, vise à encourager une concurrence saine entre opérateurs. Il servira également de base commune pour classifier et harmoniser les entreprises du secteur, dans l’objectif d’améliorer la qualité globale des services proposés aux usagers.

Plan ambitieux

Le Comité populaire municipal de Hanoï a officiellement publié, le 27 février, un plan ambitieux visant à convertir intégralement la flotte de taxis de la capitale à l’électricité et aux énergies vertes. Selon cette feuille de route, les véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles seront totalement remplacés d’ici la fin de la décennie.

Le programme stratégique établit un calendrier de transition progressive, fondé sur l’état actuel du secteur des transports et sur les consultations menées avec les services spécialisés. L’objectif est de transformer durablement la mobilité urbaine tout en réduisant significativement l’empreinte carbone de la capitale.

Pour la période 2026-2030, la municipalité prévoit de finaliser les mécanismes et politiques d’appui à la conversion des taxis vers les motorisations électriques et propres, d’intensifier les actions de communication afin de favoriser l’adhésion des usagers, et de déployer un réseau structuré de bornes de recharge sur les principaux sites de stationnement des taxis.

Photo : VNA/CVN

Conformément au calendrier arrêté, le taux de conversion devra atteindre 64% en 2026, 70% en 2027, pour culminer à 100% en 2030. À cette échéance, l’ensemble des taxis opérant à Hanoï devra fonctionner à l’électricité ou à l’énergie verte.

Au-delà de 2030, la ville concentrera ses efforts sur la consolidation de conditions d’exploitation stables pour les taxis électriques, en accordant la priorité à l’amélioration de l’accès aux infrastructures de recharge, aux aires d’arrêt et de stationnement, ainsi qu’à une organisation du trafic adaptée aux spécificités de ces véhicules.

Soutien financier

Afin d’accompagner les opérateurs de transport dans cette transition, le Comité populaire soumettra au Conseil populaire municipal une série de mesures de soutien financier, notamment : la subvention partielle des taux d’intérêt bancaires pour les prêts destinés à l’acquisition de véhicules électriques et au développement des infrastructures de recharge ; l’accès facilité aux fonds préférentiels du Fonds d’investissement pour le développement de la ville ; et la réduction des frais d’immatriculation et de délivrance des plaques minéralogiques pour les nouveaux taxis électriques. La municipalité plaide par ailleurs auprès des autorités centrales pour le maintien de l’exonération totale (100%) des frais d’enregistrement.

En complément, des tarifs préférentiels seront appliqués pour le stationnement dans les parkings publics, et un soutien financier sera accordé pour la libération des terrains destinés à l’installation de bornes de recharge.

La transition de la flotte de taxis s’inscrit étroitement dans le cadre du projet de Zones à faibles émissions (ZFE). Hanoï prévoit ainsi de restreindre, puis d’interdire progressivement, la circulation des véhicules thermiques ne répondant pas aux normes environnementales dans certains secteurs stratégiques de la ville.

La conversion des taxis sera mise en œuvre de manière coordonnée avec le développement des infrastructures de recharge et d’approvisionnement en électricité, conformément aux plans d’urbanisme et de transport de la capitale.

La priorité sera accordée au déploiement de bornes dans les quartiers centraux, sur les axes périphériques, ainsi qu’à proximité des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des principaux pôles d’échanges. Les parkings publics et les stations-service existantes pourront être mobilisés pour accueillir ces équipements.

Les autorités procéderont à l’ajustement des plans de développement du réseau électrique afin de garantir une alimentation stable et sécurisée, en cohérence avec l’expansion des infrastructures de recharge. Des terrains et emplacements appropriés devront être réservés pour les stations de recharge et les aires dédiées aux taxis lors de l’élaboration ou de la révision des plans d’aménagement.

Afin d’assurer l’efficacité du dispositif, la municipalité s’engage à simplifier les procédures administratives d’accès aux aides. Elle mettra également en place un système d’évaluation de la qualité de service des taxis électriques.

Enfin, des forums et conférences de dialogue seront régulièrement organisés avec les entreprises de transport afin de lever les obstacles techniques et financiers, tout en mettant en avant les bénéfices économiques à long terme de cette transition, notamment la réduction des coûts de carburant et de maintenance, au service d’une croissance urbaine durable.

Phuong Nga - VNA/CVN