Le marché des carburants à Hanoï reste stable après l’ajustement des prix du 5 mars

Le marché des carburants à Hanoï reste globalement stable après l’ajustement des prix entré en vigueur le 5 mars 2026. Malgré une hausse des tarifs, les activités commerciales se poursuivent normalement et l’approvisionnement est assuré dans l’ensemble de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Selon un communiqué conjoint du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Finances, les prix des carburants ont été révisés à la hausse à partir du 5 mars afin de suivre l’évolution du marché mondial. Concrètement, l’essence E5 RON92 dépasse désormais 21.400 dôngs le litre, tandis que la RON95-III s’établit à plus de 22.300 dôngs. Les prix du diesel et du pétrole lampant ont également augmenté, franchissant respectivement les seuils de 23.000 et 26.000 dôngs le litre.

Face à l’instabilité du marché mondial de l’énergie, alimentée par les tensions géopolitiques et les politiques de production des pays exportateurs, les autorités ont renforcé les mesures de contrôle.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce exige des distributeurs qu’ils garantissent un approvisionnement continu et interdit toute rétention de marchandises. À Hanoï, 25 équipes d’inspection ont été déployées afin de surveiller les stations-service et de prévenir toute infraction.

Selon les experts, l’ajustement des prix selon les mécanismes du marché, sous la supervision de l’État, est essentiel pour concilier les intérêts de l’État, des entreprises et des consommateurs, tout en contribuant à la stabilité macroéconomique.

VNA/CVN