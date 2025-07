Dê tái chanh, saveur vietnamienne unique

Classée parmi les 36 meilleurs plats de chèvre au monde par le magazine culinaire international TasteAtlas, cette spécialité se distingue par sa viande légèrement pochée ou passée à la vapeur, finement émincée, puis sublimée par une marinade au citron frais, piment et sésame. Ce mets séduit par sa fraîcheur inégalée, ses saveurs complexes et ses vertus nutritionnelles exceptionnelles.

Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

Ingrédients

- 500 g de la viande de chèvre

- 1 tête d’ail

- 2 gros morceaux de gingembre

- 6 tiges de citronnelle

- 3 piments

- 5 feuilles de citron

- 10 g d’herbes aromatiques

- 10 g de coriandre fraîche

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de tuong bân (sauce de soja fermentée vietnamienne)

- 2 citrons

- 1 c.à.s de sésame grillé

- 100 g de légumes d’accompagnement (feuilles de figuier jeunes/bananes vertes/concombre)

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sel, poivre moulu, glutamate monosodique, sucre, fond de volaille en poudre.

Préparation

- Lavez soigneusement la viande de chèvre et égouttez-la entièrement, en un seul morceau. Pelez un morceau de gingembre, lavez-le bien, puis écrasez-le.

- Retirez les couches extérieures dures des tiges de citronnelle, lavez-les, puis écrasez-les. Coupez 3 tiges en tronçons, et les 3 tiges restantes, coupez-les en fines rondelles puis écrasez-les.

- Épluchez l’ail et hachez-le finement. Coupez le piment en fines tranches ou hachez-le. Triez les feuilles abîmées de toutes les herbes, puis lavez-les très soigneusement.

- Coupez le morceau de gingembre restant en julienne. Les feuilles de citron doivent être coupées en très fines lanières, et les autres herbes aromatiques également hachées finement.

- Pelez les bananes vertes, puis faites-les tremper environ 10 minutes dans un bol d’eau salée mélangée à du vinaigre.

- Mettez la viande de chèvre dans un grand bol pour la mariner. Ajoutez la citronnelle et le gingembre que vous avez préparés précédemment.

- Ensuite, incorporez 2 c.à.s du fond de volaille en poudre, 1/2 cuillère à café (c.à.c) de sel, 1/2 c.à.c de glutamate monosodique, et un peu de poivre moulu pour assaisonner la viande de chèvre.

- Si vous avez du vin blanc, ajoutez environ une demi-petite tasse pour rehausser la saveur. Mélangez bien le tout, ou malaxez avec les mains, pour que la viande s’imprègne bien des épices.

Cuisson

- Après avoir mariné la viande de chèvre pendant 15 minutes, la cuire à la vapeur pendant environ 10 à 15 minutes pour qu’elle soit mi-cuite. Si la viande est cuite trop longtemps à la vapeur, elle deviendra trop molle et moins agréable à manger.

- Une fois la viande de chèvre cuite à la vapeur, retirez-la et coupez-la en tranches fines. Ensuite, ajoutez la citronnelle, le gingembre, l’ail, le piment, 2 c.à.s de jus de citron, 1 c.à.c de sucre, 1/2 c.à.s de nuoc mam et un peu de poivre. Malaxez bien le tout et laissez reposer pendant 5 à 7 minutes pour que la viande s’imprègne des saveurs.

- Lorsque la viande a bien absorbé les saveurs, transférez-la dans un grand bol et mélangez-la avec les herbes aromatiques et le piment. Enfin, ajoutez 1 c.à.s de graines de sésame grillées, mélangez bien et ajustez l’assaisonnement une dernière fois si nécessaire.

* Pour accompagner la viande de chèvre, voici comment préparer la sauce : dans un bol de tuong bân, ajoutez 2 c.à.c de glutamate monosodique, 1 c.à.c de sucre, ainsi que le gingembre et le piment que vous avez préparés. Mélangez bien le tout pour obtenir une sauce homogène à déguster avec la viande de chèvre.

- Il ne vous reste plus qu’à dresser la viande assaisonnée sur un plat, ajouter un peu de sésame et de poivre moulu par-dessus, puis décorer avec les légumes d’accompagnement.

Nguyên Thành/CVN