Brésil : feu vert à l'exploration pétrolière au large de l'Amazonie

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a annoncé lundi 20 octobre avoir obtenu l'autorisation d'explorer en quête de pétrole au large de l'Amazonie.

Ce projet est poussé par le président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui accueillera la conférence climat de l'ONU en novembre dans la ville amazonienne de Belem.

Le forage doit débuter "immédiatement, pour une durée de cinq mois", à l'aide d'une sonde déjà présente sur place, a annoncé le géant pétrolier dans un communiqué.

"Petrobras a satisfait à toutes les exigences établies par (l'organe public de surveillance) Ibama, respectant intégralement le processus de licence environnementale", a détaillé la compagnie.

Concrètement, la licence porte sur "le forage d'un puits d'exploration" situé "en eaux profondes à 500 km de l'embouchure de l'Amazone et à 175 km de la côte".

Il se trouve dans une vaste région maritime nommée Marge Equatoriale, où le Guyana voisin a découvert d'énormes réserves de pétrole.

Le Brésil est le huitième producteur mondial de pétrole avec 3,4 millions de barils par jour en 2024. La moitié de son énergie provient cependant de sources renouvelables.

"La Marge Equatoriale représente l'avenir de notre souveraineté énergétique. Nous défendons une exploration avec une responsabilité environnementale totale, en accord avec les standards internationaux", a déclaré sur le réseau social X Alexandre Silveira, ministre brésilien de l'Énergie.

"À travers cette exploration, la compagnie cherche à obtenir plus d'informations géologiques et à évaluer la présence de pétrole et de gaz dans la zone à une échelle (viable du point de vue) économique. Il n'y a pas de production de pétrole à ce stade", a expliqué Petrobras.

"Nous espérons obtenir d'excellents résultats et prouver l'existence de pétrole dans la partie brésilienne de cette nouvelle frontière énergétique mondiale", a fait savoir la présidente de la compagnie, Magda Chambriard.

Lula argumente que l'argent du pétrole peut servir à financer la transition énergétique.

