Bouillon d’os de bœuf mijoté aux pommes de terre

Le bouillon d’os de bœuf mijoté aux pommes de terre est un classique de la cuisine familiale vietnamienne, alliant simplicité et richesse gustative. Cette préparation réconfortante se distingue par son fond clair et aromatique, dont l’élaboration lente garantit une saveur unique.

Le bouillon épouse la douceur fondante de la pomme de terre, le goût légèrement sucré de la carotte et la note herbacée vivifiante de l’aneth. Plat idéal pour les saisons froides, cette spécialité combine une haute valeur nutritionnelle à une authenticité de saveur, s’imposant comme un mets incontournable des tablées vietnamiennes.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 01h15

Ingrédients

- 500 g d’os de bœuf

- 800 g de pommes de terre

- 1 carotte

- 50 g d’aneth

- 2 échalotes

- Un petit morceau de gingembre

- 1 cuillère à café (c.à.c) de nuoc mam (saumure de poisson)

- Assaisonnement : sel, fond de volaille, glutamate (facultatif)

Préparation

- Rincer les os de bœuf 1 à 2 fois sous l’eau claire puis bien égoutter. Mettre les os dans une casserole avec 500 ml d’eau, porter à ébullition et blanchir pendant 5 à 7 minutes. Écumer les impuretés, retirer les os et les rincer à nouveau sous l’eau froide, puis réserver.

- Éplucher les pommes de terre et la carotte, les couper en morceaux de taille moyenne. Les plonger dans de l’eau légèrement salée pendant 3 à 5 minutes pour éviter qu’elles ne noircissent, puis égoutter.

- Nettoyer l’aneth, retirer les parties abîmées et couper en tronçons. Éplucher le gingembre et les échalotes, puis les écraser grossièrement.

- Dans une marmite, mettre les os blanchis, le gingembre et les échalotes écrasés, 1 c.à.c de fond de volaille, 1/2 c.à.c de glutamate, 1/2 c.à.c de sel et 1 litre d’eau. Laisser mijoter 30 à 45 minutes, jusqu’à ce que le bouillon soit bien parfumé.

Cuisson

- Transférer le bouillon dans une casserole propre, porter à ébullition puis ajouter les pommes de terre et la carotte. Laisser cuire encore 15 à 20 minutes à feu moyen.

- Assaisonner avec 1/2 c.à.c de sel, 1/2 c.à.c de fond de volaille et 1 c.à.c de nuoc mam. Mélanger délicatement et goûter pour ajuster. Enfin, ajouter l’aneth juste avant d’éteindre le feu.

Servir le potage bien chaud dans un grand bol.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN