Les exportations de fruits et légumes retrouvent leur dynamique

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes connaissent une nette reprise après le repli enregistré au début de 2025, grâce au retour en force du durian - produit phare du secteur - ainsi qu’aux efforts visant à améliorer la qualité, à renforcer les chaînes d’approvisionnement et à diversifier les débouchés.

Selon l’Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit), avec la production abondante de durians attendue jusqu’en novembre, l’objectif fixé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement - soit 7,6 milliards de dollars d’exportations cette année - est jugé réalisable.

Photo : VNA/CVN

Au cours des sept premiers mois, la valeur des exportations de fruits et légumes a atteint 3,92 milliards de dollars, en hausse de 0,9% sur un an. Cette croissance est principalement portée par la reprise des exportations vers la Chine, premier marché du Vietnam, qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total.

Nguyên Thanh Binh, président de VinaFruit, a indiqué que les exportations de durians avaient retrouvé leur rythme habituel, après une période marquée par des alertes liées à des résidus de cadmium et d’Auramine O sur le marché chinois. Depuis mai, grâce à la coopération des collectivités locales, des entreprises et des agriculteurs, le secteur a progressivement repris son essor.

Afin de maintenir et d’élargir les marchés, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée comme le durian, Huynh Tân Dat, directeur du Département de la production et de la protection végétales, a annoncé la mise en place d’une cartographie de la contamination au cadmium dans les zones de culture. Cette initiative vise à garantir la sécurité sanitaire des aliments, à se conformer aux normes internationales et à faciliter davantage l’accès du durian vietnamien aux marchés haut de gamme tels que l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Outre le durian, d’autres produits comme la noix de coco, le fruit de la passion et la mangue (y compris les produits transformés) ont également affiché de bons résultats. Bien que les exportations vers la Chine aient reculé de 24,3% au premier semestre, celles à destination des États-Unis, du Japon et des Pays-Bas ont fortement progressé. Rien qu’aux États-Unis, les exportations ont atteint 216 millions de dollars en sept mois, soit une hausse de 66%, le rythme le plus élevé parmi les quinze principaux marchés du Vietnam.

Pour atteindre l’objectif de 7,6 milliards de dollars, le secteur devra poursuivre la diversification de ses marchés et tirer parti des accords de libre-échange déjà conclus. Parallèlement aux fruits frais, le développement des produits transformés - en particulier à base de noix de coco et de mangue - est jugé essentiel pour élargir les opportunités de croissance et réduire la dépendance aux marchés des produits frais.

VNA/CVN