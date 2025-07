Le secteur économique privé à un tournant majeur

Le gouvernement a récemment tenu une table ronde avec le milieu des affaires pour discuter de la mise en œuvre de la résolution N°68 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, dédiée au développement du secteur privé. Une initiative saluée comme un jalon essentiel pour accélérer la réforme institutionnelle, améliorer la performance économique et garantir un développement durable des entreprises vietnamiennes.

Les études économiques sont sans équivoque : c’est principalement du secteur privé que dépendent la productivité, la résilience face aux chocs mondiaux et la capacité de création de richesse d’une nation. La Résolution N°68 est donc cruciale. Elle ne se limite pas à des mesures de soutien entrepreneurial, mais incarne une ambition plus vaste : bâtir une société dans laquelle chaque Vietnamien pourrait devenir un acteur dynamique de l’économie.

Expansion remarquable

Le secteur privé connaît une expansion remarquable, représentant aujourd’hui l’épine dorsale de l’économie nationale. Avec près d’un million d’entreprises et environ cinq millions de ménages entrepreneurs, il contribue à hauteur de 51% au PIB, génère plus de 30% des recettes budgétaires de l’État et crée plus de 40 millions d’emplois, soit 82% de la main-d’œuvre totale. Le Vietnam entend exploiter pleinement le potentiel de son secteur privé, qu’il s’agisse de grands conglomérats ou de petites entreprises.

Les chefs d’entreprise présents ont exprimé leur volonté d’assumer leur rôle dans la mise en œuvre de la résolution N°68 et leur engagement à contribuer activement aux objectifs de développement fixés. Nguyên Trung Chinh, président du conseil d’administration du groupe technologique CMC, a lancé un appel fort : "Il est temps que nos entreprises prennent l’initiative de participer à la construction du pays. Si le gouvernement nous fait confiance, qu’il nous confie des projets d’infrastructure nationaux, comme les infrastructures numériques ou de transport. Les grands groupes vietnamiens, tels que Hoa Phat, Vingroup, Thaco, et d’autres entreprises technologiques, ont tout à fait les capacités pour les mener à bien. Le projet de la ligne ferroviaire N°5 à Hanoï pourrait parfaitement être réalisé par des entreprises nationales, en coopération avec une efficacité accrue".

Mai Kiêu Liên, directrice générale de Vinamilk, a pour sa part salué une "étape charnière" dans la reconnaissance du rôle du privé, estimant que le Vietnam pouvait profiter des technologies avancées pour "sauter les étapes" du développement. Selon elle, le pays a une opportunité unique de tirer parti des technologies modernes sans avoir à reproduire les décennies de recherche des pays développés. Mais cela exige une administration publique aussi agile que les entreprises privées, qui, elles, doivent évoluer chaque jour pour suivre le rythme du marché. "Les entreprises privées sont prêtes à accompagner le gouvernement, à condition que le cadre institutionnel soit clair, transparent et efficace", a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a entendu les attentes des entreprises. Il a rappelé que l’État, les ministères et les autorités locales avaient la responsabilité de créer un environnement propice à l’épanouissement du secteur privé. Cela passe notamment par une réforme administrative audacieuse pour alléger les procédures et les coûts pour les entreprises, un investissement massif dans les infrastructures pour ouvrir de nouveaux espaces de développement et renforcer la compétitivité nationale, ainsi qu’un effort structuré dans la formation pour répondre aux besoins en compétences du tissu entrepreneurial. "Le gouvernement et les autorités doivent garantir l’indépendance, la souveraineté, la stabilité politique et l’intégrité territoriale, afin d’offrir les meilleures conditions au développement. Nous devons assurer un accès équitable aux capitaux, aux ressources, au foncier, aux talents et au droit pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille", a-t-il martelé.

Objectifs ambitieux

Le chef du gouvernement a exigé que les demandes et difficultés exprimées par les entreprises soient désormais résolues sous deux semaines. Les administrations concernées sont appelées à écouter, intégrer les propositions et justifier leurs décisions. Par ailleurs, un suivi régulier des politiques fiscales et monétaires devra permettre une adaptation souple et réactive aux réalités économiques.

Le Vietnam opère une transition stratégique. D’une économie longtemps dépendante des investissements étrangers, le pays aspire désormais à valoriser pleinement son capital domestique. Le secteur privé, longtemps qualifié de composante importante, est désormais considéré comme l’un des moteurs essentiels de croissance de l’économie nationale.

Avec la résolution N°68, la reconnaissance du rôle central du secteur privé et l’élan de confiance exprimé tant par l’État que par les entreprises, le Vietnam est déterminé à mobiliser ses ressources internes pour bâtir une économie souveraine, innovante et compétitive. Le pays s’est fixé des objectifs ambitieux : atteindre deux millions d’entreprises actives d’ici 2030, dont au moins 20 grandes intégrées aux chaînes de valeur mondiales, pour une contribution de 55% à 58% du PIB. À l’horizon 2045, l’objectif est que trois millions d’entreprises contribuent à 60% du PIB.

