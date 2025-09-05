Partenariat stratégique pour la blockchain et les actifs numériques au Vietnam

L’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA), le groupe KuCoin et la société 1Matrix ont signé un protocole d'accord de coopération stratégique. Cette initiative ouvre une nouvelle phase de collaboration visant à développer l'infrastructure de la blockchain et à promouvoir l'application des actifs numériques, contribuant ainsi à l'économie numérique du Vietnam et à son intégration internationale.

Selon Phan Duc Trung, président de la VBA et de 1Matrix, cette coopération constitue une action concrète pour mettre en œuvre la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science et de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que la Résolution n° 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée. Elle s’inscrit également dans le cadre de la décision du Premier ministre du 12 juin 2025 inscrivant la blockchain parmi les technologies et produits stratégiques.

Photo: VNA/CVN

L'accord prévoit la création d'une coentreprise au Vietnam. Ses missions seront de développer l'infrastructure blockchain, de mettre en place une plateforme d'essai de transaction, et de fournir des solutions de paiement numérique, d'identité électronique et des outils de gestion des risques conformes aux normes internationales. KuCoin apportera son savoir-faire technologique et son expérience mondiale, 1Matrix assurera le développement de l’infrastructure et des ressources locales, tandis que la VBA jouera le rôle de relais en matière de politiques, de normalisation et de communication.

Damen Chen, vice-président de KuCoin, a affirmé que le Vietnam est en passe de devenir l'un des centres les plus dynamiques du monde dans le domaine de la blockchain. Avec sa communauté jeune, créative et ouverte aux nouvelles technologies, le pays a le potentiel de devenir un point de départ pour de nombreuses innovations mondiales. KuCoin souhaite ainsi aider à créer un marché transparent, sûr et compétitif, positionnant le Vietnam comme un acteur clé sur la carte mondiale de la blockchain.

Ce partenariat entre la VBA, 1Matrix et KuCoin devrait jeter les bases d’un modèle pionnier pour la blockchain au Vietnam, renforçant la position du pays sur la carte mondiale des technologies émergentes.

