Faire du Vietnam un acteur majeur sur la scène mondiale de la blockchain

La finale du concours « VietChain Talents 2025 », consacré à la recherche de talents vietnamiens en blockchain, s’est tenue le 23 août à Hanoï. Organisé par le Comité gouvernemental de chiffrement, l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques ainsi que la société 1Matrix, cet événement est considéré comme le plus important jamais organisé dans ce domaine au Vietnam.

Lancé il y a trois mois, le concours a attiré plus de 1.000 jeunes programmeurs venus de tout le pays. Selon le colonel et docteur Hoang Van Thuc, directeur de l’Académie de cryptographie et membre du jury, les projets présentés ne se sont pas limités au secteur financier, domaine traditionnel de la blockchain, mais se sont étendus à d’autres sphères à forte valeur sociale et durable, telles que la santé, l’éducation et divers services communautaires.

Seize projets ont été sélectionnés pour la finale et évalués par le jury, qui a décerné quatre premiers prix dans différentes catégories. Le projet « Plateforme nationale de gestion des diplômes et certificats », de l’équipe KMASC, a remporté le première Prix dans la catégorie « Blockchain Layer 1 », doté d’un milliard de dôngs. Trois autres premiers Prix, d’une valeur de 500 millions de dôngs chacun, ont été attribués au projet « VEXTOR » de l’équipe FidaTech (échanges centralisés et décentralisés), à « Web3 TraceHub » (traçabilité blockchain) et à « ZK-Portal » (passerelles blockchain), développé conjointement par AnyAxis Labs et Decentrio Labs.

Le prix spécial « Empreinte communautaire » a été décerné à l’équipe MSB Trustchain, qui a recueilli le plus grand nombre de votes et de soutiens du public tout au long du concours.

Selon Phan Duc Trung, président de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, président de 1Matrix et du jury, certaines solutions présentées ont déjà suscité l’intérêt d’entreprises, ouvrant la voie à des applications concrètes sur le marché.

Pour lui, VietChain Talents est un tremplin qui transforme les idées de start-up en projets concrets. Cela démontre la pleine capacité des Vietnamiens à maîtriser l'avenir numérique et à positionner le pays comme un acteur de référence de la technologie blockchain à l'échelle mondiale.

Le général de brigade Ho Van Huong, vice-président du Comité gouvernemental de cryptographie, a souligné que ce concours s’inscrivait dans la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 décembre 2024, sur les percées en sciences et technologies, en innovation et en transformation numérique nationale. Cette initiative contribue à la formation de ressources humaines de haute qualité et à la création d'un moteur de croissance rapide et durable pour le Vietnam en cette nouvelle phase de développement.

